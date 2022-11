Trappola in fondo al mare stasera su Nove: trama, cast e 5 curiosità

John Stockwell dirige Paul Walker e Jessica Alba nel film Trappola in fondo al mare, stasera 22 novembre alle 21.40 su Nove. La trama si concentra su un gruppo di sub impegnato alle Bahamas nel recupero di un tesoro sommerso. La loro missione si incrocia fortuitamente con un cartello della droga, mettendo la vita della squadra a rischio. Nel cast anche Josh Brolin, Scott Caan e Ashley Scott. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla piattaforma Discovery+.

La trama del film si concentra su Sam (Jessica Alba) e Jared (Paul Walker), coppia di sommozzatori che ama esplorare le profondità del mare alle Bahamas. I due vivono però una vita semplice e tranquilla, ma per coronare il loro sogno d’amore hanno bisogno di soldi. Per questo sperano ogni giorno di imbattersi in un tesoro sommerso che li faccia diventare ricchi e famosi. Un giorno, la loro grande amica Amanda (Ashley Scott) e il suo fidanzato Bryce (Scott Caan) arrivano sull’isola per trascorrere qualche giorno assieme fra relax e divertimento. Giunti in mare aperto ed entrati in acqua, fanno una scoperta che cambierà per sempre le loro vite.

In fondo al mare giace il relitto di un antico vascello. È la grande scoperta che attendevano da una vita, ma numerosi pericoli attendono dietro l’angolo. Poco distante dall’imbarcazione trovano infatti un moderno aereo, precipitato durante un uragano, con a bordo un ingente carico di cocaina. Sperando di non attirare troppo l’attenzione di media e cercatori d’oro, i quattro decidono di nascondere il rinvenimento. Jared e Sam vogliono riportare alla luce il tesoro del vascello, mentre gli altri due sperano di rivendere la droga al miglior offerente. Sulle loro tracce però giungeranno i reali proprietari del carico sotto la guida di Derek Bates (Josh Brolin), banda di criminali pronta a tutto pur di riavere la propria merce. A peggiorare le cose, un branco di squali infesta le acque attorno ai relitti.

Trappola in fondo al mare, l’insoddisfazione di Jessica Alba sul set

Il film di John Stockwell non ha ricevuto ottime risposte dalla critica – su Rotten Tomatoes vanta il 21 per cento di recensioni positive – tanto che fra gli insoddisfatti c’è anche una sua protagonista. Jessica Alba, come riporta Imdb, ha storto più volte il naso sul set per le continue modifiche al suo personaggio. Inoltre non ha gradito di dover girare quasi tutte le sue scene in bikini, seppur si sia servita spesso di una controfigura.

Trappola in fondo al mare, nelle troupe anche una compagnia di immersioni

Sul set, la troupe hollywoodiana si è valsa dell’aiuto della Stuart Cove’s Dive Bahamas, una delle compagnie di immersioni più celebri al mondo. Gli esperti hanno fornito a regista e cast la strumentazione necessaria per le riprese subacquee e soprattutto per le scene con gli squali.

Trappola in fondo al mare, l’alterazione di alcune scene troppo violente

Inizialmente, il film presentava diverse scene piuttosto violente. Il regista Stockwell ha confermato durante le interviste di presentazione numerose modifiche per far sì che la visione fosse vietata solo ai minori di 13 anni. Hanno così eliminato molti ciak, mentre per altri si è provveduto con un’alterazione digitale.

Trappola in fondo al mare, il Razzie Award per Jessica Alba

Mentre Hilary Swank vinceva l’Oscar come “Miglior attrice protagonista” in Million Dollar Baby, Jessica Alba non se la passava altrettanto bene. La star ha infatti ricevuto nel 2005 due nomination ai Razzie Awards, i premi per i film più brutti dell’anno. Oltre a quella per Trappola in fondo al mare, venne nominata anche per la sua recitazione nei panni della Donna invisibile ne I Fantastici 4.

Trappola in fondo al mare, il sequel con un cast differente

Nonostante una critica piuttosto negativa e incassi di soli 18 milioni, il film ha generato un sequel nel 2009 dal titolo Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi. Totalmente differente il cast, con la presenza di Chris Carmack, Laura Vandervoort e Marsha Thomason. Simile invece la trama, con una coppia di sub che riceve l’incarico di trovare un antico tesoro nel mare ma finisce in mezzo a una lotta criminale.