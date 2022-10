Trapani, torrente sfonda gli argini: fiume di fango sulla A29

Trapani nel fango dopo che un torrente ha esondato, trasformando le strade come l’A29 in veri e propri fiumi di fango. Le previsioni meteo davano la Sicilia in allerta gialla, ma Trapani non si aspettava che le piogge si sarebbero trasformate in un’inondazione. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, il fango ha invaso l’autostrada A29, bloccando di fatto la città e le zone limitrofe della provincia per diverse ore.

Trapani nel fango, cosa succede

I tecnici dell’Anas hanno messo poi in sicurezza l’autostrada, mentre Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso della popolazione. Il torrente che sarebbe esondato sarebbe il Verderame. Gli argini non avrebbero retto, non bloccando così l’avanzare dell’acqua, che si è riversato nelle strade. Venti minori sono stati trasferiti in altre strutture d’accoglienza, visto che il Cara era in una zona di pericolo.

Anche il soccorso alpino è intervenuto, arrivando all’aeroporto di Boccadifalco di Palermo con un elicottero della Polizia. Alcuni trapanesi avevano trovato un rifugio temporaneo sui tetti, mentre la pioggia non cessava di cadere. Le aree più colpite nel Trapanese sono state Belice tra Salemi, Vita e Calatafimi. Oltre all’A29, anche la provinciale Trapani-Marsala è stata bloccata secondo la Protezione Civile.

L’esondazione del torrente

Gli alunni sono rimasti intrappolati nelle scuole di: Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato, frazioni del comune di Misiliscemi. Il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina ha disposto l’invio di gommoni e mezzi. Almeno quattro famiglie sarebbero rimaste bloccate in attesa dell’intervento dei soccorsi. Il coordinamento è stato effettuato presso la prefettura di Trapani.

A Salinagrande alcune famiglie sono state salvate dai Carabinieri. I Vigili del Fuoco hanno invece salvato una famiglia di anziani bloccata in una villetta. L’esercito ha salvato, invece, un bambino, che non riusciva a reperire l’insulina. Il piccolo è stato soccorso in ospedale.