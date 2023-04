Trapani, donna di 45 anni trovata mummificata in casa

Macabra scoperta fatta in mattinata dagli agenti di polizia di Trapani. In un appartamento di vicolo dei Normanni, nella zona del porto e a pochi passi dalla via Ammiraglio Staiti, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 45 anni. Il cadavere era ormai mummificato e pare che la vittima soffrisse di crisi depressive dopo la separazione dal marito. Una vicenda, quella della rottura della storia, che l’avrebbe portata ad allontanarsi da tutti gli affetti e gli amici ormai da tempo.

I vicini hanno dato l’allarme a causa del forte odore

Alla base del ritrovamento ci sarebbero i vicini di casa della donna, che in giornata hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia a causa dei forti odori che provenivano dalla porta dell’appartamento. E così gli agenti della Squadra volante della Polizia di Trapani si sono recati immediatamente nel palazzo e hanno fatto irruzione, trovando il corpo. Per il medico legale si tratterebbe di morte naturale e il decesso risalirebbe almeno a oltre due mesi fa. Un caso molto simile si è registrato a Ballarò, a Palermo, nell’ottobre scorso. Proprio a causa dell’odore, alcune persone hanno allertato le autorità ed è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 50 anni.

Dramma della solitudine: i 5 casi di Chioggia

A livello nazionale, il problema dei dramma della solitudine sta scuotendo l’opinione pubblica. Emblematico il caso di Chioggia, dove in poche settimane sono stati ben 5 i corpi senza vita di altrettanti uomini ritrovati dalle autorità nelle proprie abitazioni. Si tratta di Alessandro Nordio, Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. C’è anche chi ha parlato di misteriose coincidenze, poiché alcuni di loro abitavano nello stesso condominio oppure in passato avevano lavorato per le stesse aziende.

