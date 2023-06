Trapani, bimbo svenuto in auto: aveva ingerito cocaina

Sono ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato al ricovero del bimbo di 2 anni svenuto in auto. Il piccolo si trovava nel veicolo imbottigliato nel traffico, insieme ai genitori, che stavano tentando di raggiungere il pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, a causa delle condizioni del figlioletto. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che, vedendo la macchina bloccata nel traffico hanno creato un varco tra i mezzi incolonnati, riuscendo a scortare la famiglia fino al più vicino ospedale, preavvisando inoltre i medici del loro arrivo.

Il bimbo soccorso a Trapani avrebbe ingerito cocaina

Dopo le prime visite da parte dei medici del pronto soccorso, è stato disposto il trasferimento del piccolo all’ospedale Civico di Palermo, dove sono stati confermati i primi sospetti del personale sanitario: il paziente aveva i sintomi di un’overdose da stupefacenti, in particolare da cocaina. Attualmente, le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento, per quanto la prognosi resti riservata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani coordinati dalla procura per i minorenni di Palermo diretta da Claudia Caramanna. La polizia ha interrogato i familiari mentre sono state effettuate delle perquisizioni nella loro abitazione.