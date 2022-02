Transporter: Extreme stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film in onda oggi 18 febbraio

Nuovo appuntamento con le avventure dell’autista privato ed ex soldato Frank Martin. Stasera 18 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda Transporter: Extreme, secondo capitolo della saga con Jason Statham. La sceneggiatura è opera di Luc Besson, regista francese che vanta nel suo curriculum la direzione di Nikita. Nel cast anche Alessandro Gassmann nel ruolo dell’antagonista Gianni Chiellini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Transporter: Extreme, trama e cast del film stasera 18 febbraio 2022 su Italia 1

Dopo gli eventi del primo capitolo, Frank Martin (Jason Statham), ex ufficiale delle forze speciali, accetta un lavoro a Miami come autista privato per la facoltosa famiglia di Jefferson Billings (Mattew Modine), membro del governo americano. L’uomo è sempre in prima linea nella lotta la traffico di stupefacenti, tanto da trascurare la moglie Audrey (Amber Valletta) e il figlio di sei anni Jack. Nel frattempo arriva in città l’ispettore Tarconi (François Berléand), amico di Frank, che intende passarvi le vacanze.

Un giorno però, mentre Frank accompagna Jack a scuola, un blitz da parte di una banda criminale assalta l’automobile e rapisce il ragazzo. Il protagonista inizia subito a indagare per ripagare la famiglia del bambino, con cui si sente in debito, e si mette sulle tracce dei rapitori. La sua pista lo condurrà fino a casa del terrorista Giorgio Chiellini (Alessandro Gassmann), dove l’uomo vive con la psicopatica fidanzata Lola (Kate Nauta). I due hanno iniettato nel bambino un virus mortale, fortemente contagioso, che viene trasmesso attraverso il respiro. Loro obiettivo non è ottenere denaro per il riscatto, ma far sì che tramite il bambino tutti i membri del governo muoiano dopo gravi sofferenze.

Transporter: Extreme, qualche curiosità sul film con Jason Statham e Alessandro Gassmann

Uscito in sala nel 2005, Transporter: Extreme non era inizialmente nei piani della produzione. La genesi del progetto deve molto alle incredibili vendite del primo capitolo nell’edizione home video. Soprattutto in patria, il film vendette talmente tanti dvd che si pensò a un’intera trilogia. Nel 2008 infatti uscì il terzo e ultimo capitolo con il cast originale, mentre nel 2015 è uscito uno spin off per il cinema e persino una serie tv di produzione franco-canadese.

Nel corso del film, diversi dettagli rendono omaggio ad alcuni film molto in voga durante quel periodo. Su tutti, merita una menzione speciale Resident Evil, la saga sugli zombie ispirata al noto gioco Capcom. Nella scena in cui diversi uomini vengono infettati da un virus si può sentire in sottofondo la colonna sonora del lungometraggio horror, che ha fatto delle armi batteriologiche la sua fortuna. L’Italia invece, oltre che con Alessandro Gassmann, è presente anche al polso del protagonista. Frank Martin, qui con il volto di Jason Statham, indossa sempre un orologio Panerai, di cui l’attore è grande amante anche nella vita privata. L’azienda fiorentina, nata alla metà dell’Ottocento, utilizza tecnologie svizzere ed è un marchio rinomato a livello internazionale.