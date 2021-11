Transizione energetica, A2A investe in altre tre startup

Energy Dome, Enspired e Beem Energy: tre nuove e interessanti realtà, che propongono soluzioni dedicate allo storage e alle energie rinnovabili. È con loro che prosegue l’iniziativa di Corporate Venture Capital di A2A, che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione tramite investimenti in startup ad alto potenziale innovativo e di crescita, operanti in business strategici come la transizione energetica e l’economia circolare, in linea con il Piano Industriale del Gruppo.

A2A, con Energy Dome per l’implementazione di batterie a CO2

Energy Dome è una startup italiana che ha brevettato una nuova batteria basata sul ciclo termodinamico e sull’utilizzo dell’anidride carbonica (CO2), ad elevata efficienza e durata, capace di ottimizzare lo stoccaggio e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, gli impianti messi a punto da Energy Dome comprimono la CO2 fino a 65 atmosfere, trasformandola in stato liquido al fine di conservare l’energia: l’anidride carbonica viene poi rigassificata in una turbina e reimmessa in un serbatoio, il “dome”. In questo modo è possibile gestire l’erogazione in qualsiasi momento, per far fronte alla temporanea indisponibilità di una fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, etc).

Enspired e A2A, insieme per rendere più flessibili le reti elettriche

Dall’Italia, all’Austria, Enspired è una startup nata a Vienna che ha sviluppato una piattaforma digitale di “energy trading as a service“, il cui obiettivo è promuovere la transizione energetica e rendere più flessibili le reti elettriche, attraverso avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Enspired opera sul mercato dello short term energy trading e aiuta a bilanciare la domanda e l’offerta di energia sulla rete, ottimizzando la gestione degli impianti di produzione e accumulo.

A2A, investimenti per i pannelli fotovoltaici di Beem Energy

La terza startup è invece francese e si chiama Beem Energy: offre un kit di pannelli fotovoltaici plug&play per produrre energia elettrica in ambito residenziale, installabili rapidamente e direttamente dal cliente, senza la necessità dell’intervento di tecnici specializzati. La startup punta incentivare l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e contribuire alla decarbonizzazione. Sono in tutto sette le startup presenti nel portafoglio di A2A, che ha avviato il suo programma di Corporate Venture Capital nel 2019. L’iniziativa si colloca all’interno della più ampia strategia di Open Innovation di A2A, modello sinergico di scouting di startup e Pmi, progetti di sperimentazione, challenge e attività di corporate entrepreneurship.