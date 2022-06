Transformers stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Azione, adrenalina e robot giganti. Questi gli ingredienti di Transformers, primo capitolo sulla saga dei cartoni e giocattoli Hasbro diretto da Michael Bay. La trama vede un giovane studente americano che, dopo aver ottenuto buoni voti a scuola, si reca col padre in un concessionario per comprare la sua prima auto. Si imbatterà però in un Autobot, razza aliena robotica in lotta con i rivali di sempre Decepticon. La guerra arriverà sulla Terra e solo lui, assieme alla nuova fidanzata, potrà salvare l’umanità dall’oblio. Nel cast Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro e Tyrese Gibson. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Transformers, trama e cast del film stasare 18 giugno 2022 su Italia 1

Il film di Michael Bay inizia con un flashback che mostra il pianeta Cybertron, abitato da due razze aliene robotiche in continua lotta fra loro. Si tratta degli Autobot, guidati da Optimus Prime, e dei Decepticon che si muovono sotto il comando del perfido Megatron. Obiettivo della faida è il possesso dell’AllSpark, un manufatto mistico che consente di creare o distruggere mondi. Il pianeta è sull’orlo della distruzione e Prime, in un disperato tentativo di salvare la sua stirpe, fugge nello spazio con l’oggetto, arrivando fino alla Terra. Qui la narrazione si sposta nel presente e si concentra su Sam Witwicky (Shia LaBeouf), eccentrico giovane che sogna un’auto tutta sua prima del college. Dopo tanti sforzi, con l’aiuto del padre (Kevin Dunn) compra una vecchia Chevrolet Camaro arrugginita.

Durante la notte, l’auto inizia a muoversi da sola e Sam, credendo di essere vittima di un furto, la insegue in bicicletta. Per strada incontra Mikaela Banes (Megan Fox), la più bella ragazza della scuola per cui ha una cotta da anni. I due scoprono che l’auto è in realtà un essere alieno dotato di vita, intento a lanciare un messaggio nello spazio. Scopriranno che si chiama Bumblebee, membro degli Autobot, in attesa di Optimus Prime e degli altri commilitoni. Intanto, ulteriori avvistamenti alieni allertano il Settore Sette, unità segreta del governo sotto il comando di Seymour Simmons (John Turturro), intento a insabbiare tutto per evitare il caos globale. L’arrivo di Megatron, però, scatenerà una vera guerra.

Transformers, 5 curiosità sul film stasera 18 giugno 2022 su Italia 1

Transformers, le supercar della General Motors

Gli Autobot, come intuibile dal loro stesso nome, sono robot capaci di replicare maniacalmente le fattezze di ogni mezzo di trasporto umano. La troupe, per realizzare il loro aspetto urbano, ha utilizzato solamente veicoli del gruppo General Motors, discostandosi così dai cartoni originali Hasbro che invece vedevano la presenza anche di auto europee e asiatiche. Principale automobile del film è una Chevrolet Camaro, dapprima con un modello del 1975 e poi con l’allora inedita versione del 2008.

Transformers, l’aspetto di Megatron e le differenze con i giocattoli

Nel film il villain Megatron assume l’aspetto di un jet di Cybertron in quanto, rimasto ibernato per secoli, non ha avuto accesso alla tecnologia terrestre. Nei cartoni animati invece poteva assumere la forma di una pistola Walther P38. Michael Bay e gli sceneggiatori però decisero di eliminare questo passaggio poiché incoerente con il resto del film, optando invece per un aspetto più rude e cruento.

Transformers, l’allenamento di Megan Fox

Volto di Mikaela, fiamma del protagonista Sam, è Megan Fox che proprio grazie al film di Michael Bay ha raggiunto la celebrità dopo alcune apparizioni in sitcom come Due uomini e mezzo. Per prepararsi al ruolo, l’attrice ha dichiarato di aver seguito un rigido allenamento in palestra che l’ha portata a mettere su quattro chilogrammi di muscoli. Il regista infatti le aveva annunciato dure scene d’azione per cui avrebbe dovuto fare affidamento sul suo fisico.

Transformers, la colonna sonora hard rock

I titoli di coda del film sono accompagnati da What I’ve Done, singolo dei Linkin Park presente nell’album Minutes to Midnight. La band di Chester Bennington, che sarebbe tornata anche per il secondo e il terzo capitolo, non è l’unico gruppo rock della soundtrack. Vi sono infatti i Disturbed con This Moment, gli Smashing Pumpkins con Doomsday Clock e i Goo Goo Dolls con Before It’s Too Late.

Transformers, i riconoscimenti e le nomination ai Premi Oscar

Il primo capitolo sui robot Hasbro ha ottenuto il plauso della critica. Tre infatti le nomination ai premi Oscar del 2008 per le categorie “Miglior sonoro”, “Miglior montaggio sonoro” e “Migliori effetti speciali”. L’accoglienza del pubblico, come sottolinea Rotten Tomatoes, fu però tiepida tanto che su 218 recensioni vanta un indice di gradimento del 57 per cento. Al botteghino però totalizzò oltre 700 milioni di dollari, superando il kolossal di Zack Snyder 300 e piazzandosi al quinto posto dei film più visti dell’anno.