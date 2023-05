Trans picchiata dalla polizia a Milano: agenti denunciati per tortura aggravata

Un arresto non prevede la tortura. Un fermo non prevede la tortura. Un’azione delle forze dell’ordine non deve prevedere la tortura. Per questo motivo è stato introdotto il reato medesimo, contenuto nell’articolo 613 bis del Codice penale, nella parte dedicata ai delitti contro la persona e in particolare contro la libertà morale. Si tratta di un reato aggravato «se compiuto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei suoi poteri o in violazione dei suoi doveri». E’ questa l’accusa rivolta da Bruna, la donna transgender di origini brasiliane che il 24 maggio è stata colpita con calci e manganellate, ai quattro agenti della polizia locale di Milano. I reati ipotizzati sono appunto quelli di tortura aggravata dalla discriminazione razziale, lesioni personali aggravate dall’abuso della funzione pubblica nonché minacce aggravate.

Trans picchiata a Milano: depositata la denuncia in Procura

La denuncia è stata presentata in Procura, a Milano, dall’avvocato della donna, Debora Piazza. Oltre al fascicolo, è stato depositato anche il referto medico della visita effettuata alla clinica Mangiagalli nei giorni successivi all’episodio, dopo la quale, i medici dell’ospedale le hanno riscontrato ferite con una prognosi di 5 giorni. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il legale ha spiegato che «l’accusa di tortura è motivata dal fatto che Bruna sarebbe stata ammanettata dagli agenti e poi chiusa dentro l’auto di servizio per 20 minuti con i finestrini chiusi».

Bruna è triste e depressa, non si spiega il perché

Sempre secondo quanto riportato dal legale, al momento dell’arrivo in ospedale, la donna transgender riportava «una brutta ferita alla testa col sangue raggrumato, compatibile con una manganellata, è sconvolta, triste, depressa, piange e non riesce proprio a rivedere il video che ha ripreso quella scena». La donna ha detto al quotidiano «di non aver fatto nulla che giustificasse tutte quelle botte ovunque. Ero a terra non potevo difendermi».