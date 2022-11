Trani, ragazza di 14 anni morto in casa: aperta un’inchiesta

Una ragazzina di 14 anni è stata trovata senza vita dalla madre all’interno della casa a Trani. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto e cercano di far luce su quello che è successo.

La morte della ragazzina di 14 anni a Trani

A Trani si indaga sulla morte di una ragazzina di 14 anni trovata senza vita nella sua abitazione nella mattinata di lunedì 28 novembre. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazzina viveva nell’appartamento stabilito nel quartiere Europa insieme alla madre, erano stabiliti da qualche mese in questo appartamento. A svolgere le indagini sul caso sono i carabinieri locali supervisionati dalla Procura. Secondo le prime informazioni, la 14enne soffriva di asma. Ad allertare le forze dell’ordine dopo il ritrovamento del corpo è stata la madre dell’adolescente.

La donna si è immediatamente presentata al comando di polizia locale in stato confusionale e sconvolta nel primo pomeriggio di lunedì. Dopo aver raccontato quanto successo agli agenti, è stata affidata al personale dei servizi sociali per tenerla in cura. Gli operatori stanno cercando di fargli superare il trauma.

Le indagini delle autorità

Gli investigatori hanno verificato che nell’appartamento non vi fosse nessuno al momento del decesso. Madre e figlia si erano trasferite a Trani da poco tempo e le due vivevano in condizioni di forte disagio economico. Le autorità hanno confermato la difficoltà economica perché la ragazzina, iscritta al liceo, aveva registrato diverse assenze nel primo trimestre di lezioni, molto probabilmente per aiutare la madre. Al momento rimangono un mistero le cause del decesso: la salma della 14enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Trani. Le dinamiche di quanto accaduto potranno essere chiarite solo con il prosieguo delle indagini e si scava nella vita privata dell’adolescente per trovare elementi che possano essere utili per definire quanto successo nell’appartamento di viale Europa.