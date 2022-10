Trani, sposarsi nel 2023 è diventato difficile: l’ufficio risponde che «manca il calendario»

I cittadini di Trani, giovani o meno giovani, che pensano a un matrimonio civile da celebrare il prossimo anno, restano delusi. Come denuncia il fotografo Luciano Zitoli in una lettera aperta al sindaco Amedeo Bottaro, riportata da Traninews24, c’è un ufficio che sarebbe restio a fissare le date. Il professionista racconta la storia di due giovani che alla richiesta agli Uffici di stato di civile del Comune riguardo alla disponibilità per il 2 luglio 2023, si sono sentiti rispondere che «manca il calendario». Zitoli definisce la storia un episodio «becero» e intanto dal Comune interviene lo stesso primo cittadino, che vuole fare chiarezza.

Per Zitoli l’ufficio «disincentiva le celebrazioni»

Il fotografo nella sua lettera al sindaco racconta di un momento di calo delle richieste, rispetto agli anni passati, puntando l’indice contro un ufficio «che disincentiva le celebrazioni». Zitoli si chiede: «I dipendenti che prestano servizio allo Stato civile percepiscono uno stipendio o si recano in ufficio la mattina solo a titolo di cortesia? E quei soldi che il Comune non incassa più a causa degli atteggiamenti di questi dipendenti costituiscono un danno alla cittadinanza?». Due domande lecite, mentre in tanti a Trani cercano di capire quale sia il mistero dietro la risposta negativa dell’ufficio.

Il sindaco Bottaro avvia un’indagine interna

«Se il dipendente ha risposto in questo modo, ho già disposto con il dirigente che ci sia l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti», ha risposto immediatamente il sindaco Bottaro. Il primo cittadino, però, risponde anche a un altro aspetto sottolineato da Zitoli, l’attesa della sposa che avrebbe portato i dipendenti a essere «irrequieti e infastiditi». Bottaro replica con il regolamento, spiegando che «è previsto che l’ufficiale di stato civile attenda 20 minuti e non debba restare sul posto per l’intera celebrazione, mentre spesso resta per due ore ad attendere gli sposi che agiscono come se si trattasse di un rito religioso. Gestire un matrimonio per l’amministrazione si è trasformato in un impegno notevole per numero di eventi e per tipologia».