Mottarone, la perizia evidenzia «tre fili lesionati. Andava dismessa la testa fusa»

A oltre un anno dalla tragedia che ha causato la morte di 14 persone, slitta il deposito delle perizie sulla funivia del Mottarone. Il gip Elena Ceriotti, infatti, ha accolto la richiesta di proroga che è stata avanzata dai periti nei giorni scorsi. E così i tempi per il processo si allungano ancora: i termini per la consegna scadranno il 16 settembre prossimo. Allo stesso tempo il giudice ha revocato le udienze previste per il prossimo mese di luglio per riconvocare le parti in aula a ottobre. Il processo si terrà il 20, il 21 e il 24 ottobre. Lì verranno discussi proprio gli esiti delle perizie e degli accertamenti tecnici portati avanti nel corso di oltre un anno di indagini.

I primi accertamenti: «Tre fili lesionati»

Dai primi accertamenti dei periti sulla funivia del Mottarone sono arrivate intanto anche valutazioni importanti. I tecnici hanno riscontrato «tre fili lesionati ad 8 millimetri dal colletto della testa fusa della traente inferiore del veicolo 3». All’interno del documento con cui è stata richiesta la proroga, poi ottenuta e accordata dal gip Elena Ceriotti, si legge: «Preme sottolineare che qualora tali lesioni si fossero riscontrate durante le ispezioni mensili previste da norme si sarebbe dovuta dismettere la testa fusa anticipando la data di scadenza della stessa». Elementi importanti e fondamentali ai fini del processo, che ora è stato rinviato di qualche mese.

La tragedia del Mottarone: morte 14 persone

Domenica 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa-Alpino-Mottarone, una fune dell’impianto ha ceduto. Da lì si è assistiti al crollo di una delle cabine in transito. Al suo interno c’erano 15 persone: 14 le vittime, mentre l’unico superstite è stato un bambino, Eitan Biran. Quest’ultimo è stato poi protagonista di una lunga vicenda giudiziaria e familiare per l’affidamento, con un contenzioso che ha riguardato Italia e Israele. Da una parte la famiglia della zia materna, a cui poi è stato restituito il bambino, dall’altra il nonno, che lo ha portato di nascosto nel proprio Paese d’origine. Il piccolo Eitan, nell’incidente del Mottarone, ha perso i genitori e il fratellino.