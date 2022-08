Traffico autostradale nel weekend: le giornate da bollino rosso e nero

Il traffico autostradale è sempre dietro l’angolo nel weekend, ma, complice la bella stagione, ancora più persone prendono l’auto per andare in luoghi di villeggiatura anche solo per pochi giorni. Così si arriva a giornate da bollino nero, come domani 6 agosto e domenica 7 agosto. Un altro fine settimana di fuoco secondo Autostrade per l’Italia sarà sabato 20 agosto e il giorno successivo, per via dei rientri. Non andrà meglio nel weekend 27-28 agosto, che completerà l’esodo. Per questo, nei giorni 5-7, 12-15, 20-21 e 27-28 agosto non ci sarà molto spazio per i mezzi pesanti. Ecco tutte le criticità e come muoversi secondo la società.

Autostrade per l’Italia invita a controllare l’auto prima di partire

Le autostrade più in difficoltà saranno – neanche a dirlo – l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A30 Caserta-Salerno. Prima di partire, è importante sapere qual è la situazione e fare un check dell’auto, in modo che freni e sospensioni siano funzionanti prima della partenza. Un occhio alle gomme non farà male. Dal canto suo, l’ente assicura che rimuoverà i cantieri che ostacolano maggiormente il traffico.

In più, ricorda che la fermata di sosta deve restare libera per chi ha bisogno di aiuto. Se ci si sente stanchi, ci si ferma alla successiva stazione di servizio. Chi parte con l’auto elettrica può scaricare la mappa delle colonnine Free To X dal sito autostrade.it. Lo smartphone è vietato alla guida e per qualsiasi emergenza c’è il 112.

Traffico autostradale nel weekend: quando partire

Gli esperti consigliano di evitare queste giornate e organizzarsi in modo da ripartire dopo che saranno passate. Tornare a casa o iniziare la vacanza il 9 agosto potrebbe essere un’ottima idea, come un rientro il 22 agosto o il 29 (se è possibile). Per informazioni sul traffico autostradale in questi weekend in tempo reale, si può usare anche il numero verde 803.111 a cui risponde direttamente il call center dell’ente.