Il traditore stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Proseguono gli omaggi della Rai a Giovanni Falcone. Stasera 25 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda Il traditore, film del 2019 di Marco Bellocchio. Pierfrancesco Favino è volto di Tommaso Buscetta, boss pentito che, dopo l’arresto in Brasile e l’estradizione in Italia, decide di collaborare con il magistrato siciliano e dare una mano alla giustizia contro la mafia. Nel cast anche Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Fausto Russo Alesi e Nicola Calì. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay in diretta oppure on demand.

Il traditore, trama e cast del film stasera 25 maggio 2022 su Rai1

La trama del film ha inizio nel 1980, quando Cosa Nostra ha in mano il traffico della droga mondiale grazie a famiglie palermitane e corleonesi. Le due, pur mantenendo una facciata di amicizia e rispetto reciproco, serbano in realtà dissapori e rivalità che non tardano a manifestarsi. Durante una festa a Palermo, Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), boss affiliato alla mafia della città, avverte il conflitto imminente e decide di trasferirsi in Brasile per cautelare la sua vita. Durante la sua permanenza in America Latina, una serie di omicidi travolge la criminalità organizzata, tanto che il fratello e due figli di Buscetta vengono fatti sparire. Un giorno però la polizia brasiliana lo identifica e lo arresta, procedendo non senza difficoltà con l’estradizione in Italia.

Giunto nel Belpaese, si rende conto di non avere più nulla, né soldi né soprattutto potere. Sa quindi che molto presto Totò Riina (Nicola Calì), boss dei rivali corleonesi, potrebbero trovarlo ed eliminarlo dalla circolazione. Gli si prospetta però un’alternativa: il magistrato antimafia Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi) gli chiede di collaborare con la giustizia. Pur consapevole che si tratta di un tradimento punibile con la morte, Buscetta accetta e inizia a rivelare nomi, organizzazione e traffici di Cosa Nostra. A lui, nelle rivelazioni, si unirà l’amico Salvatore “Totuccio” Contorno ed entrambi saranno fondamentali per giungere al Maxiprocesso del 1986.

Il traditore, 5 curiosità sul film stasera 25 maggio 2022 su Rai1

Il traditore, nel cast anche il figlio di Marco Bellocchio

Oltre al protagonista Pierfrancesco Favino, il cast comprende anche il figlio del regista Marco Bellocchio. Pier Giorgio, che qui veste i panni del capo scorta Cesare, ha lavorato spesso con il padre e la madre Gisella Burtinato, debuttando al loro fianco da bambino in Vacanze in Val Trebbia e Salto nel vuoto del 1980. In molti lo ricordano per la sua apparizione in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa nei panni di Errol Flynn.

Il traditore, i riconoscimenti fra Nastri d’Argento e David

L’opera di Marco Bellocchio, presentata in anteprima al Festival di Cannes, ha ottenuto il plauso della critica. Lo testimoniano i 7 Nastri d’Argento, tra cui quelli per “Miglior Film” e “Miglior attore protagonista” a Pierfrancesco Favino. Replica per entrambe le statuette, cui se ne aggiunsero altre 4 tra cui “Miglior regia”, ai David di Donatello. Quattro le candidature agli European Film Awards e una ai premi César come miglior progetto straniero.

Il traditore, già annunciata una serie tv ispirata al film

Il film di Marco Bellocchio si appresta anche a fare la sua apparizione sul piccolo schermo in una nuova veste. Il produttore Lorenzo Mieli annunciò nel 2020 a La Repubblica di avere in programma una serie tv in più stagioni. La trama dovrebbe affrontare più dettagliatamente il periodo trascorso da Tommaso Buscetta in Sud America, arrivando poi ai mesi in Italia fino al Maxiprocesso.

Il traditore, la colonna sonora è opera di Nicola Piovani

Autore della colonna sonora de Il traditore è Nicola Piovani. Il pianista e compositore, già premio Oscar per le musiche de La vita è bella nel 1999, ha ricevuto diversi riconoscimenti per il lavoro con Bellocchio. Su tutti il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro, ma anche la nomination ai David di Donatello.

Il traditore, la data di uscita in omaggio a Giovanni Falcone

Il film, che concorse alla Palma d’Oro al Festival di Cannes, giunse in sala il 23 maggio 2019. La data è fortemente simbolica in quanto rappresenta l’anniversario della strage di Capaci, dove il giudice Falcone perse la vita in un attentato mafioso assieme alla moglie e tre uomini della sua scorta. Il magistrato ebbe un ruolo cruciale nel pentimento di Tommaso Buscetta, protagonista del film, in quanto per primo gli propose di collaborare con la giustizia.