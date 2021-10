La grande attenzione mediatica dedicata ai casi Ambra Angiolini-Max Allegri e Wanda Nara-Maurito Icardi ci ha appena confermato, una volta di più, che quello del tradimento è un tema che non passa mai di moda. Sarà che in molti le corna le hanno fatte o subite, o che altrettanti sognano un amore travolgente che spazzi via vincoli e noia. Fatto sta che l’argomento suscita sempre grande interesse, sui social e nelle chiacchiere da bar.

Dalla guerra di Troia a Paolo e Francesca, le corna nella letteratura

Del resto, senza scomodare la Bibbia e il racconto del re Davide e della bellissima Betsabea, già alcuni dei più antichi capolavori della letteratura hanno nel tradimento il loro primo motore. Non è forse una storia di corna quella che causò la guerra di Troia cantata da Omero? Il principe troiano Paride rapisce Elena di Sparta, moglie di Menelao. Questi, legittimamente contrariato, guida contro Troia una coalizione di città per vendicare l’onta subita e possibilmente riprendersi il maltolto. E poi ci sono Paolo e Francesca, collocati da Dante all’Inferno nel cerchio dei lussuriosi, o l’Otello di Shakespeare, che il tradimento lo immagina solo e per questo forse soffre ancora di più.

Madame Bovary e Anna Karenina, le icone del tradimento

Insomma, questi grandi letterati, e dopo di loro il Goethe delle Affinità elettive, il Flaubert di Madame Bovary e il Tolstoj di Anna Karenina, avrebbero mai scritto di corna se l’argomento non avesse interessato il loro pubblico? Ci fu addirittura chi come Emile Zola, era il 1891, scrisse un articolo di dura critica a un progetto di legge sulla separazione, in quanto l’eventuale abolizione dell’adulterio avrebbe danneggiato lui e i suoi colleghi romanzieri. Venendo a due maestri contemporanei, tradimenti veri o immaginati si incontrano in abbondanza anche ne Gli indifferenti, romanzo d’esordio di Alberto Moravia poi portato sul grande schermo da Citto Maselli, con una splendida Claudia Cardinale, e di Pastorale americana di Philip Roth, pubblicato nel 1997 dallo scrittore del New Jersey. O, ancora, Revolutionary Road di Richard Yates, perfetta fotografia di un matrimonio che naufraga insieme con il sogno americano.

Il tradimento in sala

Pressoché infinite le pellicole dedicate all’argomento. Ci limitiamo a citarne tre particolarmente riuscite, ben consapevoli di averne tralasciate almeno una decina che meritano davvero. In Il danno di Louis Malle un ministro di sua maestà britannica (Jeremy Irons) non riesce a trattenere la passione per la promessa sposa del figlio (Juliette Binoche). Il ragazzo scopre la relazione tra i due e la storia (spoiler!) finisce in tragedia. In Attrazione fatale di Adrian Lyne, invece, un procuratore legale (Michael Douglas) si pente amaramente dell’avventura di una notte con un’affascinante sconosciuta (Glenn Close) che si rivela una persona non esattamente equilibrata. A farne le spese saranno la sua serenità familiare e il suo incolpevole coniglietto domestico, che finisce bollito in pentola.

Restando nel cinema di casa nostra, come non citare Adulterio all’italiana di Pasquale Festa Campanile, con una splendida Catherine Spaak nei panni di Marta che, dopo aver scoperto l’infedeltà del marito (Nino Manfredi) con la sua migliore amica, promette di rendergli pan per focaccia. Ma oggi il tradimento è anche (o soprattutto?) digitale. Davvero imperdibile, in questo senso, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, in cui i partecipanti a una cena decidono di mettere i propri cellulari sul tavolo e rendere pubblico ogni messaggio o telefonata ricevuti durante la serata. Inutile dire che ne capitano delle belle, e che le corna, vere o presunte, non mancano.

I big della canzone italiana alle prese con la scappatella

E la musica? Il tema del tradimento non ha mancato di ispirare anche alcuni dei più noti artisti di casa nostra. Dal Mogol di Non è Francesca, che scrisse per Lucio Battisti un testo in cui il cornuto della situazione sembra non voler accettare quanto gli viene riferito (“Se c’era un uomo poi, no non può essere lei”) a una risentita Mina, che si rivolge alla rivale mettendola in guardia su colui che vorrebbe portarle via (“Ragazza mia, sei bella e giovane, ma pagherai ogni cosa che otterrai”).

A chiudere questa carrellata chiamiamo infine i Pooh, autori della “canzone delle corna” per eccellenza nell’ambito del pop di casa nostra. Il protagonista di Tanta voglia di lei se ne va alla chetichella (“Forse un uomo non sarò”) dal letto della sua “strana amica di una sera”. Deve tornare a casa (“Mi dispiace devo andare, il mio posto è là”) perché sua moglie lo aspetta (“Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c’è”) ma soprattutto perché si è già pentito della scappatella (“Ho capito che cos’era importante, il mio posto è solo là”). Quello che i Pooh non ci hanno mai detto, però, è se effettivamente la moglie sia dispiaciuta della sua assenza. Chissà, magari un altro musicista ha scritto una canzone in cui, nello stesso momento, le corna sono spuntate anche al marito.