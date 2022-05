Tracce maturità 2022: ricorrenze e temi da tenere in considerazione per la prova di italiano

Si avvicinano gli esami di maturità e molti studenti si chiedano quali potrebbero essere le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022. Ecco dunque su cosa potrebbe ricadere la scelta del Mi e quali tracce potrebbero essere presentate alla maturità 2022.

Tracce maturità 2022

Nella scelta delle tracce per la prima prova della maturità, quest’anno in programma il 22 giugno 2022, spesso il Mi si affida alla memoria storica italiana puntando su anniversari e ricorrenze particolarmente significative. Come sappiamo, sono due le tracce previste per la tipologia A, tre per la B e due per la C, per un totale di sette tracce tra le quali il candidato è chiamato a scegliere. Per prepararsi al meglio per gli esami di maturità, gli studenti possono dunque simulare una prova scegliendo due/tre ipotesi per ogni tipologia.

Tracce maturità 2022: tipologia A

La tipologia A, “Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”, viene spesso scelta dagli studenti sulla base della loro preparazione sull’autore o sull’autrice presentati nella traccia. Ecco dunque gli autori italiani più rilevanti che potrebbero essere scelti dal Mi per le prove del 2022.

Giovanni Verga

L’autore potrebbe essere scelto dal Mi per due motivi. Ricorre il centesimo l’anniversario dalla sua morte. E il dibattito sui morti sul lavoro, molto attuale, ci riporta ai temi proposti dall’autore.

Dante Alighieri

Nel 2021 sono stati celebrati i 700 anni dalla sua morte ma, a causa delle condizioni pandemiche, non è stato possibile dare realmente spazio a questa figura portante della nostra cultura letteraria. Plausibile pensare quindi che il Mi voglia rimediare, anche visto il fatto che il Paradiso non esce tra le tracce di maturità dal lontano 2007.

Nel 2021 sono stati celebrati i ma, a causa delle condizioni pandemiche, non è stato possibile dare realmente spazio a questa figura portante della nostra cultura letteraria. Plausibile pensare quindi che il Mi voglia rimediare, anche visto il fatto che il Paradiso non esce tra le tracce di maturità dal lontano 2007. Pier Paolo Pasolini

L’anniversario in assoluto più quotato è quello dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Per sua stessa natura, Pasolini poi è un controverso e divisivo, senza dubbio una delle personalità più rappresentative del panorama culturale italiano del XX secolo.