Tove Villför, chi è: età, Alvise Rigo e Ballando con le Stelle

Modella e ballerina di origini svedesi, Tove Villför è una delle maestre di Ballando con le Stelle. Vincitrice di diversi premi e nel cast del programma dal 2019, vediamo chi è, qual è la sua età e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Tove Villför

Nata a Stoccolma nel 1996, sin da bambina ha mostrato una predilezione per il mondo dello spettacolo. I suoi genitori si chiamano Henrik Villför e Pia Larsson: lui lavora come tecnico informatico di una multinazionale mentre lei è impiegata nel campo del marketing. Dopo aver appreso i primi passi di danza in tenera età, durante l’adolescenza Tove ha iniziato a competere per poi diplomarsi, nel 2015, presso il Thorildspans Gymnasium, una scuola superiore della sua città natale. Dopo gli studi, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al ballo, soprattutto latino-americano, gareggiando dapprima con il ballerino Oscar Widén e poi con l’italiano Simone Iannuzzi.

Negli anni successivi si è invece presentata in coppia con un nuovo partner, il francese Joris Yacoub, con il quale ha vinto i Campionati nazionali svedesi nel 2022. Nel frattempo, ha viaggiato in diversi paesi del mondo fino a stabilirsi in Italia dove si è fatta conoscere al pubblico televisivo. Nel 2019 ha infatti partecipato ai provini di Ballando on the road ed è stata poi selezionata per entrare nel cast dei maestri di Ballando con le stelle. Dal 2020 è infatti una delle professioniste del programma che, in ordine, ha affiancato il pittore Antonio Catalani, l’ex rugbista Alvise Rigo e il modello Alessandro Egger. Sebbene non si sia mai classificata a podio, nelle prime due edizioni a cui ha partecipato si è aggiudicata il Trofeo Maurizio Aiello con il compagno di turno (il premio viene assegnato alla coppia che disputa il maggior numero di spareggi).

Tove Villför e Alvise Rigo fidanzati?

Nel 2021, la ballerina è stata al centro del gossip per la presunta relazione con Alvise Rigo nata dopo la conoscenza nelle sale del Foro Italico. Complici sia sul palco che lontani dalle telecamere, i due si erano anche concessi una vacanza insieme a Zanzibar: «Abbiamo deciso di condividere questi giorni anche se abbiamo degli interessi molto diversi».

Né l’uno né l’altro si sono mai sbilanciati sull’esistenza di un legame sentimentale, tanto che lui si era così espresso in un’intervista a Verissimo: «In questo momento sto cercando di concentrarmi sul mio percorso lavorativo. Per carità, nel caso in cui arrivasse qualcosa, sarei pronto».