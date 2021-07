Tour de France: percorso e favoriti della tappa di oggi, 1 luglio

Una cronometro al limite, con il solo scopo di tenere la Maglia gialla. Alla fine Mathieu van der Poel è riuscito a conservare il simbolo del primato, in attesa delle grandi montagne. La quinta tappa del Tour de France, una corsa contro il tempo di 27.2 chilometri, ha, però, consegnato anche altri verdetti. Su tutti la vittoria di giornata dello sloveno Tadej Pogacar, favorito numero uno per il successo finale e ora secondo in classifica a soli otto secondi dall’olandese. La maiuscola prestazione di ieri, ha consentito poi a Pogacar di scavare un solco profondo tra sé e i rivali, con il connazionale Roglic adesso distante un minuto e quaranta.

🤍 🇸🇮 @TamauPogi the boss! The title-holder made the most of the first TT of the #TDF2021 to build a gap over his main rivals!

💛🇳🇱 @mathieuvdpoel performs brilliantly to retain the @MaillotjauneLCL!

⏩ The highlights of the 5th stage! pic.twitter.com/bmY7zNocIo

— Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2021