Presentato il Tour de France 2022, c’è anche la corsa femminile

Dopo la Parigi-Roubaix femminile, anche il Tour de France apre alle donne. O meglio riapre perché, è bene specificare, non si tratta di una novità assoluta. Dopo la presentazione dell’edizione 109 del grande giro più prestigioso del ciclismo mondiale, che scatterà venerdì 1° luglio 2022, è stata la volta del Tour de France Femmes, che in un ideale passaggio di consegne inizierà da Parigi il 24 del mese, giorno dell’arrivo della corsa maschile.

Tour de France, la corsa femminile

È stato il patron della corsa maschile, Christian Prudhomme, a presentare la novità assieme a Marion Rousse, da pochi giorni direttrice Tour de France Femmes. Otto tappe, dal 24 al 31 luglio, tutte nella parte nord est della Francia. Partenza come detto da Parigi, con un circuito di 12 giri sugli Champs Elysees, spettacolare arrivo a La Planche des Belles, cima dei Vosgi. Previsti anche tratti di sterrato e una tappa-monstre, la quinta da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges, che sarà lunga addirittura 175 chilometri. Il primo Tour de France femminile fu organizzato nel 1955 da Jean Leulliot, ma la corsa non ebbe continuità. La gara fu riproposta quasi tre decenni dopo dalla Société du Tour de France, che dal 1984 al 1989 organizzò una corsa a tappe femminile, come evento parallelo alla prova maschile. Due le vittorie italiane, entrambe firmate Maria Canins. Dal 1992 al 2009, ogni anno si è svolto invece la Grande Boucle Féminine Internationale (fino al 1998 Tour Cycliste Féminin), vinto tre volte dalla nostra Fabiana Luperini.

Tour de France, la corsa maschile

Il Tour del France maschile inizierà all’estero, per la precisione da Copenaghen, e rimarrà in Danimarca per altre due tappe. Ripartirà in terra francese da Dunkerque, tra viste panoramiche spettacolari sul Mare del Nord e, probabilmente, tanto vento che potrebbe scompaginare la carte. Dopo quattro anni torneranno le pietre: la quinta tappa prevede infatti l’arrivo ad Arenberg e il passaggio su tratti di pavè mai percorse nemmeno dalla Roubaix. Poi due sconfinamenti, prima in Belgio e poi in Svizzera, con l’arrivo sul Lago di Ginevra. Nel Tour de France 2022 le Alpi, con il passo della Croix-de-Fer, precederanno i Pirenei, che prevedono un arrivo al mitico Hautacam. Frazioni impegnative, ma forse a definire la classifica, prima della tradizionale passerella sui Campi Elisi, sarà la cronometro di 40 chilometri con traguardo sul promontorio di Rocamadour.