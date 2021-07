Tour de France 2021, l’ora dei Pirenei: favoriti e percorso della tappa del 14 luglio

Con l’impresa dell’austriaco Patrick Conrad ancora negli occhi, il Tour de France si appresta a vivere oggi, mercoledì 14 luglio 2021, la sua 17 esima tappa. La frazione tra le più impegnative della corsa potrebbe dare uno scossone alla classifica generale, che vede in testa sempre il campione in carica sloveno Tadej Pogacar. Da Muret a Saint Lary Soulan, si affrontano i Pirenei, all’interno di una frazione che misura 178, 4 chilometri ed è caratterizzata da tre gran premi della montagna, due di prima categoria (Peyresourde e Col de val Louron-Azet) e uno hors catégorie, il traguardo in salita del Col du Portet. Quest’ultimo condurrà i ciclisti fino ai 2215 metri della vetta, traguardo più alto di questa edizione. A fare la differenza, con ogni probabilità, sarà l’ultima asperità: un’ascesa di sedici chilometri all’8,7 per cento di pendenza media. L’ultima volta a queste latitudini, era il 2019, su un percorso sui generis, di appena 65 chilometri a imporsi era stato il colombiano Nairo Quintana. Oggi lo scalatore è alla ricerca di punti importanti per la maglia a pois. Non sarà un’impresa facile, visti i contendenti e una squadra attualmente ridotta a sole tre unità a causa degli incidenti che l’hanno funestata durante il Tour.

Tour de France 2021, i favoriti della 17esima tappa

Sull’ultima asperità comincerà la battaglia tra i big della generale, anche se chi vorrà strappare la maglia al leader dovrà pensare di muoversi con anticipo, magari provando a mandare qualche gregario in fuga e alzando il ritmo sin dalle salite precedenti. È troppo grande (5 minuti e 18 secondi), infatti, il vantaggio di Pogacar sul secondo – Rigoberto Uran – per pensare di assottigliarlo con un attacco nel finale. Non è difficile, allora, immaginare una corsa nella corsa, con la fuga di giornata condotta da uomini fuori classifica e cacciatori di tappa, mentre dietro i grandi nomi si daranno battaglia per la maglia Gialla e un posto sul podio di Parigi. A tal proposito, da tenere d’occhio ci sono Richard Carapaz, Jonas Vingegaard e il padrone di casa Guillame Martin.

Tour de France, dove vedere la corsa

La 17esima tappa del Tour de France sarà trasmessa in chiaro su Rai2 a partire dalle 14. Già dalle 11.45 sarà possibile seguire la diretta su Eurosport, anche se la partenza è fissata alle 12.10. In streaming la corsa sarà disponibile su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go