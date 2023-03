Totti e Blasi, salta la prima udienza per il divorzio: uno dei due chiede il rinvio

Aumenta la tensione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La prima udienza di divorzio, in programma per martedì 14 marzo, è saltata dopo che uno dei due ha chiesto di posticiparla.

Totti e Blasi, salta la prima udienza di divorzio

Non sta procedendo in maniera amichevole la separazione tra i due. Il presidente del tribunale civile di Roma ha rinviato l’udienza a data da destinarsi. «Uno dei due, molto probabilmente Totti, ha chiesto e ottenuto un differimento dell’udienza cosiddetta presidenziale», ha riferito Il Messaggero. L’ex coppia non riesce a trovare nessun accordo neanche per il mantenimento e l’affidamento dei tre figli. La prima udienza era stata fissata per domani mattina al palazzo di giustizia civile di Roma ma sembra che Totti abbia chiesto ed ottenuto il differimento per preparare la difesa.

Non è la prima volta che le date slittano

Già ad ottobre c’era stato un alternarsi di date. In quell’occasione fu Ilary Blasi a presentare il ricorso dopo che il giudice e la data della prima udienza erano già stati stabiliti. L’avvocato della conduttrice provò a fare richiesta per anticipare i tempi, ma il giudice designato non ritenne che ci fossero gli estremi di urgenza per anticipare il processo. L’ex coppia è già comparsa dinanzi al giudice in occasione del contenzioso avviato dalla Blasi per ottenere la restituzione di gioielli, borse e scarpe che Totti le aveva fatto sparire e che poi sono state ritrovate nella spa della loro villa all’Eur. Di contro, l’ex calciatore aveva contestualmente chiesto alla moglie di riavere i suoi Rolex. Quest’ultimo contenzioso non si è ancora concluso.

Se il divorzio sta portando non poca tensione alla coppia, le questioni di cuore, invece, stanno procedendo bene per entrambi. La Blasi ha condiviso sul proprio profilo Instagram una dichiarazione d’amore pubblica per Bastian Muller, in occasione del compleanno del nuovo fidanzato, pubblicando una serie di foto delle loro vacanze.