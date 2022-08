Totti, lo sfogo: «Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato»

«Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato». Così ammette Totti in un suo sfogo. L’ex capitano della Roma è un fiume in piena dopo la separazione tra i due.

Per Totti uno sfogo liberatorio dopo la separazione

Pare che Totti abbia riferito queste parole a un amico, Alex Nuccetelli, PR romano. Per il campione c’è un vero e proprio collegio difensivo. Oltre ad Antonio Conte – il legale omonimo all’allenatore solo per un caso – nel team arriva la matrimonialista milanese Annamaria Bernardini De Pace. I rapporti personali restano molto tesi tra lui e l’ormai ex moglie. A difenderla c’è un ex socio della Bernardini De Pace, Alessandro Simeone.

A quanto riferiscono ai cronisti, Totti e Ilary non hanno nessuna intenzione di farsi la guerra, nell’interesse dei figli minori. Se Ilary decidesse di rilasciare delle interviste pubbliche, questa strada potrebbe chiudersi.

La piccola Isabel al primo giorno di scuola senza il papà

Nel frattempo, la più piccola dei figli della coppia, Isabel, sta per iniziare la scuola. La bambina frequenta un prestigioso istituto internazionale. Il tutto è stato postato dalla stessa Ilary sui social. Le foto la ritraggono sola, mentre accompagna la bambina e la riporta a casa, oppure mentre la aspetta con gli altri genitori.

La conduttrice è rientrata a Roma in questi giorni dopo una lunga vacanza, prima in Africa e poi in Croazia. La scuola della bambina si trova a Roma, quindi la showgirl è dovuta tornare in Italia. La donna aveva scelto di passare qualche giorno di vacanza con la famiglia prima di occuparsi della separazione consensuale.