Totti ha restituito la collezione di borse a Ilary

«Ilary vuole le borse ma non restituisce i Rolex». Così una decina di giorni fa aveva parlato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Francesco Totti. Nell’estremo tentativo di scongiurare la separazione giudiziale, l’ex capitano della Roma ha deciso di andare incontro alla ormai ex moglie, restituendole la collezione di borse griffate. In cambio però non ha ottenuto, come invece si aspettava, la restituzione dei preziosi orologi che lei ha fatto sparire dalla cassetta di sicurezza: il giudice, chiamato a decidere sullo scambio, ha fissato una nuova udienza a breve.

Totti-Blasi, l’ex 10 della Roma vorrebbe evitare la separazione giudiziale

Insomma, la guerra dei Rolex non è finita, nonostante l’atto distensivo della bandiera giallorossa, arrivato dopo l’ironico video girato dalla ex consorte davanti a una boutique romana. Totti vorrebbe trovare un accordo consensuale, senza passare dalle forche caudine del tribunale, mentre Blasi sembra invece orientata ad andare fino in fondo, verso la separazione giudiziale, con il dibattimento che dovrebbe iniziare nel 2023.

Totti-Blasi, lui si è trasferito a Roma Nord per stare vicino alla nuova compagna

Intanto, i due hanno smesso di condividere il tetto coniugale all’Eur. Il Pupone ha infatti preso casa a Roma Nord, per stare vicino alla nuova compagna Noemi Bocchi, che fa la spola da Milano. La nuova coppia ormai non si nasconde più, né allo Stadio Olimpico, né al ristorante, né in vacanza. Ironia della sorte, Blasi starebbe invece pensando di trasferirsi proprio a Milano, dove trascorre molto tempo la fiamma dell’ex, che tra l’altro (è innegabile) le somiglia parecchio.

