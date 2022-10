Totti, parla l’avvocato De Pace: «Ilary vuole le borse ma non restituisce i Rolex»

«Oggi non c’era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non restituendo i Rolex e il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi». Così Annamaria Bernardini De Pace ha commentato all’Adnkronos la prima udienza sulla separazione di Totti con Blasi. Infatti, in questo procedimento, la showgirl chiedeva all’ex calciatore di restituire delle borse firmate.

Totti- Blasi: accuse reciproche per gli oggetti smarriti

In realtà, le accuse sono abbastanza reciproche. Lo stesso Totti accusa Ilary di aver portato via dei Rolex da uomo. I Rolex si trovavano in una cassetta di sicurezza, ma sono spariti dopo i comunicati separati che hanno annunciato al mondo la fine del loro matrimonio. Il giudice del tribunale civile di Roma ha scelto di decidere in un’altra data, ancora da destinarsi. Al processo non sono intervenuti i diretti interessati, ma i loro avvocati. L’udienza è andata avanti per circa un’ora. La decisione riguarda se aprire un procedimento, oppure no, sulla vicenda.

La collezione di Rolex avrebbe un valore di circa 700 mila euro. Anche le borse firmate avrebbero un valore importante, ma non è stata indicata una cifra esatta per la stima. A quanto si apprende, non ci sarebbero gli estremi per trovare un accordo che consenta a entrambi di restituire gli oggetti in una sorta di scambio. L’udienza è iniziata alle 11:30.

Il processo

Oltre alle borse, la Blasi afferma che mancherebbero scarpe e gioielli. Invece, Totti ritiene che manchino solo i Rolex. Totti aveva detto della scomparsa degli orologi in un’intervista. Lei, invece, avrebbe richiesto la «reintegrazione del possesso» dei beni tramite l’avvocato Alessandro Simeone. In tribunale sono stati presenti anche cronisti e semplici curiosi.

Anche la notizia su Ezio Denti, che in un primo momento aveva dichiarato in un’intervista di aver prestato i suoi servizi alla Blasi come investigatore privato, è stata smentita. «La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi infatti non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico. Non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito. Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi» ha spiegato l’avvocato a Dagospia.