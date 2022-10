Totti e Noemi vanno a vivere insieme in un attico a Roma nord

Francesco Totti continua a correre. No, non si tratta di un ritorno al calcio giocato o del torneo di calciotto in cui è protagonista, ma della sua storia d’amore con Noemi Bocchi. La separazione da Ilary Blasi è ancora in atto e venerdì prossimo l’ex capitano della Roma e la conduttrice saranno in tribunale per le questioni legate a Rolex e borse. Intanto, però il Pupone si gode la sua nuova relazione e dopo averla sdoganata pubblicamente sarebbe pronto al prossimo passo: la convivenza. E così sembra proprio che Totti abbia deciso di cambiare aria, spostandosi nel nord di Roma e lasciando a Ilary Blasi e ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, la villa che da sempre è la loro dimora.

Totti affitta un appartamento a Vigna Clara

La scelta di Francesco Totti sarebbe chiara. L’ormai ex calciatore avrebbe affittato un immobile nel cuore di Vigna Clara, nella parte nord di Roma, molto distante dalle zone in cui ha sempre vissuto, come Casal Polacco o l’Eur. Con lui ad abitare la nuova casa c’è Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso, dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto. Negli ultimi due mesi, infatti, nel quartiere Totti è stato visto diverse volte, dando adito a voci che ancora non avevano trovato alcuna conferma. Casa sua è a dieci minuti dalla villa di José Mourinho ai Parioli, che è in realtà di proprietà di Alberto Aquilani. E lì a pochi passi c’è anche l’attico del presidente della Roma Friedkin.

Ilary rilancia con un appartamento a Milano

La scelta di Totti di affittare l’elegante attico con piscina e campo da tennis, permetterebbe a Ilary Blasi di mantenere intatta la sua situazione nella villa dell’Eur, con al suo fianco Cristian, Chanel e Isabel. Da mesi, però, voci di corridoio vogliono la conduttrice intenzionata a trasferirsi a Milano, soprattutto per questioni lavorative. E così potrebbe esserci l’acquisto di un appartamento a pochi passi dal Duomo, secondo alcuni rumors, ormai a un passo. Intanto lei pochi giorni fa ha perfino taggato l’ex in una story di Instagram davanti al negozio Rolex, scatenando le reazioni dei social.