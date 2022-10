Totti e Noemi, vacanza a Montecarlo nell’hotel in cui Ilary festeggiò il compleanno

Totti e Noemi sono stati in vacanza a Montecarlo per un weekend romantico. Non è la prima volta che la coppia arriva nel Principato. Qualche mese fa avevano partecipato a un torneo di beneficenza, la Padel Net Cup. In quell’occasione, la coppia avrebbe cercato di mantenere un po’ di privacy. Questa volta, invece, le telecamere e i paparazzi li hanno trovato nel lussuoso Hotel de Paris. L’albergo è importante perché qui Totti aveva festeggiato con Ilary Blasi i 38 anni di lei. Quel giorno, la serata si era conclusa al Crazy Pizza di Briatore.

Totti e Noemi, la vacanza a Montecarlo

Invece, questa volta Totti è con Noemi per la vacanza a Montecarlo. La coppia ha scelto di passare un weekend romantico insieme, dopo aver festeggiato il compleanno di lui in un’altra location esclusiva ed evocativa. Infatti, Noemi aveva organizzato una festa a sorpresa all’Isola del Pescatore. Dopo il weekend al Principato, i due sono tornati a Roma. Totti ha deciso di trasferirsi con la sua nuova compagna e di traslocare. Invece, Ilary resterà nella villetta nell’EUR con i figli.

Le foto della coppia sono state pubblicate dal settimanale Chi, il cui direttore è anche il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Stando alle immagini, anche in questo caso la serata si sarebbe conclusa al Crazy Pizza.

Weekend romantico insieme

A quanto si apprende, la coppia starebbe cercando anche dei mobili. Invece, per Ilary Blasi non è previsto il trasferimento dalla villetta all’EUR, dove resterà per prendersi cura dei figli nati dal loro matrimonio. La vicenda legale è tutt’ora in corso.

Non è la prima volta che Totti sceglie dei luoghi dove ha dei ricordi speciali, anche con Ilary. In ogni caso, la storia con l’ormai ex moglie si può considerare finita, con tanto di accuse reciproche su oggetti mancanti.