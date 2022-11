Totti e Noemi Bocchi, casa insieme a Roma Nord: dov’è e quanto costa

Totti e Noemi sono una coppia con casa insieme. Infatti, Francesco ha lasciato la villetta dove viveva, seppur separato, con Ilary Blasi e i figli, per trascorrere la sua vita con l’attuale compagna. Sembrerebbe che la coppia sia stata paparazzata mentre era in visita a un appartamento in zona Roma Nord. Lo scoop sarebbe stato poi pubblicato dalla testata giornalistica Chi. La coppia in giro per Roma era in compagnia anche di una delle figlie di lui, Isabel e della figlia di lei.

Totti e Noemi Bocchi: ecco com’è la nuova casa

L’immagine di una famiglia allargata ha la cornice perfetta nell’appartamento visionato, tra Roma Nord e il centro. D’altra parte, non si può chiedere a Totti di lasciare Roma. Secondo la testata questa visita sarebbe: «La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione».

In ogni caso, non sono stati riferiti ulteriori dettagli sulla composizione dell’appartamento e sul suo prezzo di mercato.

La separazione

Il settimanale Chi avrebbe spiegato anche i motivi del contendere tra Totti e Blasi per la separazione. «I punti chiave sono tre: l’assegno di mantenimento per i figli, l’amministrazione della villa di famiglia all’Eur e la gestione dei tre ragazzi. Ma c’è un altro tema che potrebbe tenere banco: la responsabilità della fine di un amore che durava da vent’anni. Chi ha tradito chi? Un peso morale e materiale» secondo la testata.

L’ex calciatore avrebbe acquistato alla figlia Chanel anche una piccola auto per venirlo a trovare. In ogni caso, Ilary non ha mai rilasciato dichiarazione sui dettagli che Totti svelò in un’intervista un po’ di tempo fa.