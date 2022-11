Totti con Noemi Bocchi a Trigoria per la partita del figlio Cristian

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano più affiatati che mai. Dopo essersi rilassati con la loro gita a Dubai e aver partecipato a incontri ufficiali come coppia, ora si rilassano a Trigoria e si dedicano a impegni «familiari». Infatti, i due sono stati avvistati a Trigoria alla partita del figlio di Totti, Cristian, e il loro feeling sembra andare alla grande.

Totti e Noemi Bocchi avvistati a Trigoria

Totti e Noemi Bocchi si sono recati a Trigoria per assistere alla partita di calcio del figlio dell’ex capitano della Roma, Cristian. Il ragazzo infatti, è impegnato nella squadra Under 18 dei giallorossi e doveva affrontare le giovanili del Cesena. Dalle foto dei paparazzi i due sembrano ridere, scherzare e divertirsi, come se fossero una coppia affiatata da molto tempo. Totti indossava un giubbotto con cappuccio per celare la sua identità ma ciò non è bastato per allontanare i paparazzi. Ormai sembra proprio che Francesco abbia dimenticato Ilary e che le vicende relative al suo divorzio siano alle spalle. L’ex calciatore ora sembra essere concentrato nel ritrovare la propria serenità e nell’introdurre Noemi Bocchi come sua nuova compagna anche alla sua famiglia.

La biondina pariolina è una presenza fissa al fianco di Totti e si sta adeguando a una vita piena di impegni e paparazzi. Nel frattempo, i due hanno seguito attentamente la partita e hanno esultato quando Cristian Totti è entrato in campo, vale a dire al 42esimo del secondo tempo.

La riservatezza di Cristian Totti

Se da una parte Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai usciti allo scoperto, il figlio dell’ex calciatore sembra voler essere più riservato. Infatti, anche Cristian è fidanzato da tempo con Melissa Monti, ma raramente pubblica foto sui social.

Diverso invece il discorso per la figlia di Totti, Chanel, che sembra essere molto esuberante e ha già dichiarato sui social che appena compiuta la maggiore età ricorrerà alla chirurgia estetica.