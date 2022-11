Totti e Noemi Bocchi a Dubai: la gita in quad nel deserto

Nell’Emirato, la coppia Totti e Noemi Bocchi, si regala un’escursione emozionante, proprio come due novelli fidanzatini. Si tratta di un preludio alla loro prossima vacanza, in giro le terre meravigliose del Medio Oriente.

La gita nel deserto tra Totti e Noemi Bocchi

La storia amorosa tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua dopo la sfilata sul red carpet di Dubai, una sorta di prima uscita ufficiale della coppia. Ora i due piccioncini sono sembrati sereni e innamoratissimi mentre si sono avventurati all’interno del caldo deserto dell’Emirato. I paparazzi sono riusciti a fotografarli insieme mentre svolgevano una gita nel deserto a bordo di un quad. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e Totti e Noemi Bocchi sono tornati la coppia più virale del mondo.

Ora Francesco Totti avrà impegni commerciali lontano dall’Italia nei prossimi giorni e Noemi lo seguirà ovunque. Infatti in questo periodo di Natale saranno tante le occasioni in cui il Pupone dovrà essere presente e quasi sempre sarà accompagnato dalla nuova compagna che sta cercando di capire come approcciarsi a lui e al suo mondo.

I piani per le vacanze di Natale della coppia

L’ex capitano della Roma deve prima stabilire con Ilary Blasi come organizzarsi per il periodo delle feste da divorziati visto che Francesco e Noemi dovrebbero volare in una località esotica per le vacanze. In questa vacanza non si esclude la possibilità che i due genitori portino i figli: i 3 di lui e i 2 di lei. Una famiglia allargata che sta imparando a convivere nel tempo.

Inoltre, sembra che Noemi Bocchi si sia messa in contatto con alcuni designer che l’avrebbero aiutata a vestire meglio durante la prossima vacanza. In questo modo, può apparire sempre alla moda e in perfetto stile davanti ai paparazzi.