Totti e Noemi Bocchi alla Fiera dell’arredo: pronti alla convivenza a Roma Nord

Dopo averli paparazzati in cerca di casa, Chi svela di nuovo foto su Totti e Noemi Bocchi, questa volta alla Fiera dell’Arredo per prepararsi alla convivenza. La fiera si svolge a Riardo, un piccolo paese in provincia di Caserta. Totti ha scelto uno scooter ad alta cilindrata per recarsi lì con il nuovo amore, mentre Ilary Blasi resta nella villa di famiglia a Roma con i figli.

Totti e Noemi Bocchi alla Fiera dell’Arredo per la convivenza

«chissà se Noemi saprà cucinare i piatti tipici della tradizione romana: Totti è ghiotto di pasta e di primi, ai quali ha dovuto rinunciare per anni, in ossequio alle regole della sua carriera da calciatore. Ma ora nessuno lo può fermare…» si chiede il direttore della testata Alfonso Signorini. Quello che è certo è che dalle foto sembra che la coppia si sia divertita e abbia vissuto un momento di serenità.

Al Corriere dello Sport l’amico Alex Nuccetelli era tornato sulla separazione. «Capisco poco di questioni legali. Non so se mi ha diffidato o querelato, lo sa il mio avvocato che ha già avuto un’udienza. Secondo la Blasi io propagherei notizie false. Io posso solo dire che a casa Totti lei ha sempre diretto tutto. Dopo il loro trasferimento nella villa all’Eur la mia amicizia con Francesco, che per me è come un grande amore, è proseguita di nascosto. Ora siamo tornati come fratelli» aveva detto.

Insieme in cerca dei mobili

«È rimasta con 3mila follower su Instagram, ha 300mila richieste di persone in attesa di seguirla. Ma non le conosce e non vuole esibire la sua vita. Che è una vita semplice. L’ha dimostrato così e con il suo silenzio. E soprattutto con l’amore che prova per il suo uomo» aveva poi spiegato su Noemi.

Ora la coppia è alla ricerca dei mobili per costuire il nido d’amore.