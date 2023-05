Totti «sfratta» Ilary dalla Longarina: deve restituire il centro sportivo all’ex Capitano

Altro punto nella vicenda Totti-Blasi. Francesco ha deciso di togliere la gestione del centro sportivo la Longarina alla ex moglie. L’ordinanza sarà operativa dal 30 giugno 2023.

Totti «sfratta» Ilary dalla Longarina

Di proprietà di lui, il centro sportivo è da tempo gestito dalla famiglia Blasi. La struttura comprende sia la celebre scuola di calcio Totti Soccer School sia un’area Padel. Il giudice questa volta ha dato ragione all’ex calciatore e ha deciso che la società Asd Longarina gli deve essere restituita. Ad occuparsi della società finora era stata la sorella di Ilary, Silvia Blasi. Il tribunale si occuperà anche delle eventuali morosità, visto che Totti aveva chiesto già tempo fa, in attesa di rientrare in possesso del centro, il pagamento di un affitto (mai avvenuto).

Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma non ha ritenuto nemmeno necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza. Il 30 giugno prossimo, quando sarà operativa, sarà proprio il giudice a presentarsi ai cancelli del centro, che si trova a Roma Sud, per intimare alla società Asd Longarina di restituire il bene al legittimo proprietario.

La Totti Soccer School

La scuola di Francesco Totti l’aveva acquisita lui stesso nel 2003 dal giallorosso Angelo Orazi, poi aveva affidato la struttura al fratello Riccardo. Una piccola quota (il 5 per cento), è intestata ad Angelo Marozzini, cugino di Totti e un tempo molto vicino all’ex capitano, ora più alla alla conduttrice Mediaset. Ora invece, oltre alla sorella di Ilary, è implicato nella gestione anche il cognato di lei, Ivan Peruch.

Dopo la richiesta di divorzio, Totti aveva prima chiesto la restituzione del centro, poi il pagamento di un affitto e ora, invece, ha deciso per lo sfratto. Il centro attualmente è stato nominalmente gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti.