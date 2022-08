Totti-Blasi, l’ex capitano schiera la celebre matrimonialista Bernardini De Pace

Francesco Totti vuole porre fine a una lunga estate di notizie e gossip sulla separazione con la sua ormai ex moglie Ilary Blasi. Lo storico capitano della Roma ha scelto di farlo schierando in tribunale un nome forte. Una vera top player, perché si tratta dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che come svela Dagospia affiancherà il difensore dell’ex calciatore, Antonio Conte. Il portale sottolinea come la scelta della celebre legale sia quasi strategica, sia per la valenza della professionista nel proprio campo sia perché a difendere Ilary è Alessandro Simeone, praticamente l’allievo di Bernardini De Pace.

I legali di Totti hanno presentato un’offerta pace

Dopo settimane difficile dal punto di vista mediatico, sembra che Totti e Ilary stiano cercando soprattutto di arginare il boom di notizie sulla loro separazione. L’obiettivo sarebbe quello di isolare i figli dal caos fatto di articoli, fotografi e video circolati sul web durante tutta l’estate. E così i legali dell’ex stella della Roma, secondo quanto rivela Chi, avrebbero presentato un vero e proprio atto di pace. Al suo interno, si specifica che la casa principale rimarrà ai figli, alternandone la custodia dei genitori all’interno dell’abitazione in giorni diversi per entrambi. Già da ieri i documenti sarebbero al vaglio di Alessandro Simeone, ma dalla parte di Ilary Blasi sembra non ci sia l’intenzione di accettare.

La mediazione di Bernardini De Pace

A soccorrere Totti, secondo Dagospia, potrebbe essere proprio Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocato matrimonialista potrebbe diventare l’ago della bilancia in una situazione che appare delicata e di difficile risoluzione. Ilary, tuttavia, non ha ancora smentito la presunta relazione instaurata con Cristian Iovino. La storia tra Totti e Noemi Bocchi, invece, è tutt’altro che segreta e ormai sotto gli occhi di tutti. Servirà un punto d’incontro. Ciò che è certo, è che l’ex coppia vuole tentare di arginare in qualsiasi modo il boom di interesse mediatico sviluppatosi nei loro confronti dopo la notizia della separazione.