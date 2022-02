Totti, ecco Noemi: chi è la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma

Dopo le indiscrezioni e i rumors sulla presunta crisi della love story, arrivano le conferme. La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata al capolinea. Nelle ore scorse, dopo la bomba lanciata da Dagospia, sono arrivate ulteriori informazioni su quanto sta accadendo a una delle coppie più amata dagli italiani. Sembra che la showgirl e conduttrice televisiva abbia avuto, nei mesi scorsi, un flirt con un collega della tv e che l’ex capitano della Roma non abbia gradito. Quest’ultimo però adesso sembra uscire allo scoperto con un nuovo amore. Si tratta della 34enne Noemi Bocchi.

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti

Pare proprio che si chiami Noemi Bocchi la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti, ormai agli sgoccioli nel rapporto con la moglie Ilary Blasi. Mentre si parla sempre più spesso su internet e sui giornali della loro separazione, alcuni siti hanno lanciato la notizia sulla 34enne. A rivelarlo è ancora una volta Dagospia, che parla di una bionda e bella donna, che paradossalmente somiglia proprio all’ex del Pupone. Di lei si sa che è laureata in economia e che il suo ex marito è un imprenditore, dirigente di una squadra dilettantistica laziale. A unirli sembra essere stata la passione per il padel.

Totti e Noemi, dal padel all’amore

E tra un match di padel e un altro, sembra proprio che la donna abbia fatto perdere la testa all’ex capitano della Roma. Totti, che non avrebbe preso bene nei mesi precedenti il flirt della moglie Ilary, avrebbe cominciato a frequentarla, innamorandosi via via di Noemi. Lei era presente sugli spalti, a pochi sedili di distanza da lui, durante Roma-Genoa. Dagospia rivela che l’hanno vista fuggire da una festa a Colle Oppio, pare per andare da Totti, vittima di un incidente d’auto senza conseguenze. Poi la cena di pochi giorni fa in un ristorante del Torrino e la crisi di cui parlano i giornali. Si attende soltanto una foto ufficiale dei due insieme, mentre sembra che adesso Francesco stia andando via da casa, spostandosi nell’altra residenza a Casal Palocco.