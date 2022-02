Totti-Ilary: aria di crisi? Liti e rumors sulla fine della storia d’amore

Potrebbe essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Francesco Totti, ex numero 10 della Roma e della Nazionale italiana di calcio, e Ilary Blasi, showgirl e conduttrice televisiva. A lanciare la bomba è stato Dagospia, che parla di una crisi nel rapporto tra i due, sposati dal 2005. Diciassette anni dopo, potrebbe essere arrivata la rottura. Il sito parla di fratture che appaiono difficili da sanare e di una lite, esplosa lo scorso 4 febbraio, che confermerebbe la crisi stessa.

La lite del 4 febbraio

Una gita in famiglia può trasformarsi in un punto di rottura? Forse sì. Dagospia spiega che il 5 febbraio Francesco Totti, Ilary Blasi, i tre figli e una coppia di amici, sono andati in gita sulle rive del lago di Castelgandolfo. Una passeggiata prima di andare sulle giostre e poi a pranzo al Borgo Antico, in una trattoria storica del posto. Tra selfie e autografi ai fan, nessuno ipotizzava potesse esserci stata già una lite tra i due, l’ennesima.

La precedente crisi del compleanno di Totti

Era stato sempre Dagospia a parlare di un precedente pesante tra i due. Il 27 settembre scorso, in occasione del quarantacinquesimo compleanno di Totti, l’assenza di Ilary non passò inosservata. La moglie dell’ex capitano della Roma non c’era e a questo si è aggiunto uno strano silenzio social: la showgirl non ha postato nulla, una foto o altro, per fare gli auguri al marito. Già all’epoca il tamtam mediatico aveva dato vita alla domanda: «Si sono lasciati?».

Totti-Blasi come le rotture di Hunziker e Belen?

Non è un momento semplice per le coppie famose, della tv o del mondo dello spettacolo. La crisi di Totti e Ilary, se confermata, andrebbe ad aggiungersi ai tanti “casi” delle ultime settimane. La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ad esempio, aveva sconvolto i fan della conduttrice svizzera. Meno d’impatto la crisi sfociata nell’addio tra Belen e Antonino Spinalbese. Curiosamente le due rotture hanno portato a riavvicinamenti, veri o presunti, da parte delle due donne con i rispettivi storici ex. Da una parte c’è stato il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dall’altra il viaggio in Franciacorta tra Belen e Stefano De Martino.