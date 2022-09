Totti-Ilary: lei chiede 37.500 euro al mese di alimenti, lui non ci sta

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi le possibilità di un accordo consensuale si fanno sempre più remote. La causa? Gli alimenti. Già perché la conduttrice come riporta il Corriere della Sera avrebbe chiesto all’ormai ex marito 20 mila euro mensili per sé e 17.500 per i tre figli, 5800 euro circa a testa, per un totale di 37.500 euro al mese. L’ex capitano della Roma invece ha proposto 7 mila euro al mese per Chanel, Cristian e Isabel e nulla per Ilary che guadagnerebbe a sufficienza per mantenersi. La separazione dunque finirà in tribunale.

Totti, Ilary e la guerra dei Rolex

Intanto i legali di Ilary Blasi avrebbero presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per recuperare la collezione di borse della conduttrice nascosta, secondo le accuse, dallo stesso Totti con l’obiettivo di riavere indietro i Rolex che a sua volta Blasi gli avrebbe sottratto.

La denuncia dei legali di Blasi contro Alex Nuccetelli

Non solo. Gli avvocati della conduttrice nei giorni scorsi hanno depositato una denuncia nei confronti di Alex Nuccetelli, body builder romano e amico di Francesco Totti. Intervistato dal programma radiofonico Turchesando su Radio Cusano Campus, Nuccetelli aveva raccontato alcuni dettagli privati della coppia («Totti era focoso, lei aveva sempre mal di testa», per citare un aneddoto). Parole che hanno spinto Blasi ad agire per vie legali «a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio». Il pr romano ha risposto su Instagram Stories ricordando «alla signorina Ilary Blasi che la nostra conoscenza ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita e, non so per quale motivo, la mia ha avuto delle difficoltà enormi». E, ancora: «Le ricordo che far procedere gli avvocati nei miei confronti fa sì di procedere verso una persona povera perché dopo il Covid il mio lavoro si è dovuto fermare e quattro volte sono stato frenato in tutti i reality Mediaset proprio dalla signora».