Totti e Noemi Bocchi: arriva la prima lite nella coppia

Sulla rivista di gossip «Diva e donna» sono apparse le foto della discussione avvenuta tra coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Uno screzio da innamorati senza conseguenze ma che tutti hanno notato, in primis i paparazzi che seguono costantemente la coppia.

La lite al ristorante tra Totti e Noemi Bocchi

Anche tra la coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivato il momento della prima lite, tutto ripreso dagli obiettivi dei paparazzi appostati. La brutta lite sarebbe scoppiata in un ristorante, mentre i due erano impegnati in una cenetta romantica fuori casa.

Come si nota nelle foto pubblicate da «Diva e donna», i due avrebbero discusso per colpa di un cellulare e i toni si sarebbero scaldati al punto che a Noemi è scappata anche qualche piccola lacrima. In ogni caso si tratta di un piccolo litigio di poca importanza, come ne capitano spesso all’interno delle coppie.

Uno screzio che non mette in crisi la coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono da qualche tempo sotto i riflettori, di tutto il paese, e soprattutto con gli obiettivi dei fotografi puntati. Era scontato che prima o poi anche qualche discussione finisse con l’essere immortalata dai paparazzi. Dalle foto si può vedere che l’ex capitano della Roma gesticola animatamente e Noemi che prima guarda un cellulare e poi si passa le mani sugli occhi per asciugare qualche lacrima. Evidentemente alla base dello screzio c’è qualcosa arrivato sul cellulare, forse un messaggio oppure una comunicazione.

Il settimanale conferma che si è trattato di una discussione animata, ma il magazine poi provvede a gettare acqua sul fuoco sottolineando che tra Totti e Noemi non c’è nessuna aria di crisi, anzi ricorda che i due hanno appena preso casa insieme e presto andranno a vivere in un appartamento con attico e super-attico a nord di Roma.