Totti e Blasi insieme in tribunale l’11 novembre per Rolex e borse

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme, tuttavia solo in tribunale per discutere della spartizione del loro impero in seguito alla loro separazione. Infatti, i due non vogliono condividere a quanto ammonta il patrimonio da dividere ma sembra che ci siano alcuni beni di lusso in ballo e cifre economiche molto interessanti.

La nuova udienza in tribunale per Totti e Blasi

A rivelare la data della nuova udienza in tribunale ci ha pensato l’ultimo numero di Novella 2000. Infatti, secondo il magazine, i due dovrebbero incontrarsi in tribunale il prossimo 11 novembre. Ecco quello che si legge sul settimanale in edicola: «Andranno davanti al giudice del Tribunale per sancire che le borse e forse anche gli orologi sono tornati nelle mani dei legittimi proprietari…».

Insomma, tutti sono pronti per assistere a un nuovo capitolo di questa tormentata separazione, un nuovo passo che molto probabilmente verrà raccontato dai giornali, specialmente dopo che la nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi era stata etichettata da molti come il gossip dell’estate e la nuova coppia aveva stuzzicato tutti i paparazzi d’Italia.

Di cosa discuteranno in tribunale?

Nella nuova udienza in tribunale Totti e Blasi dovrebbero discutere dei Rolex di lui e delle borse di lei che entrambi hanno sottratto all’altra persona. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che l’ex coppia starebbe battagliando per la Totti Soccer School. Si tratterebbe di una scuola di calcio che porterebbe il cognome di Totti ma che in realtà apparterrebbe alla Blasi. Infatti, la società appartiene al 90% alla Blasi e il presidente della società è Roberto, padre della conduttrice e showgirl.

Da sempre Totti non ha voluto interferire con gli affari della scuola calcio e ha sempre affidato tutto nelle mani della famiglia dell’ex moglie. Ora però, dopo le liti e le scorrettezze, le cose potrebbero essere cambiate e l’ex capitano della Roma potrebbe volere parte di questa scuola.