Totti-Blasi, tempo di traslochi (e di Tapiro d’Oro)

La vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce, se così si può dire, di nuovi capitoli. Se finora i due ormai ex coniugi avevano continuato a vivere nella villa all’Euro, adesso è tempo di traslochi. È inoltre emerso che l’ex calciatore della Roma, oltre alle borse, avrebbe trattenuto anche una vasta collezione di scarpe e gioielli. E poi, proprio ieri sera, è andato in onda il servizio di Striscia la Notizia con la consegna del Tapiro d’Oro al Pupone.

Lui si sta per trasferire, lei ci sta pensando

Dopo una vita trascorsa tra Porta Metronia, Casal Palocco e l’Eur, Francesco Totti è pronto a lasciare la megavilla che condivide con Ilary Blasi e i tre figli, per trasferirsi in un appartamento facente parte di un comprensorio di lusso a Vigna Clara, con piscina e campi da tennis a disposizione. Lo scrive Il Messaggero. La nuova casa della bandiera giallorossa si trova vicino all’abitazione della compagna Noemi Bocchi (ed è per questo che l’ha scelta), ma in territorio “nemico”: questa zona di Roma Nord, infatti, è tradizionalmente frequentata dai giocatori della Lazio. Quanto a Ilary Blasi, la conduttrice Mediaset sta valutando l’acquisto di un appartamento a Milano, per evitare di dormire in hotel nei giorni di lavoro. E non è escluso che dietro ci possano essere anche ragioni sentimentali.

Blasi chiede la restituzione della collezione di scarpe di lusso

La “guerra dei Rolex”, che si potrebbe risolvere con la restituzione degli orologi prelevati da Ilary (e padre) in cambio della collezione di borse trattenute da Totti, presenta novità: gioielli e scarpe. È sempre Il Messaggero a scrivere che nel guardaroba della conduttrice mancherebbero anche qualche prezioso e, soprattutto, un centinaio di paia di scarpe di lusso. Tra décolleté, sandali, stivali e sneakers, il “bottino” sarebbe sostanzioso, considerando che ci sono modelli da migliaia di euro. Il 14 ottobre inizierà l’udienza dopo l’azione di reintegrazione a difesa del possesso promossa dall’avvocato di Blasi, in attesa dell’inizio della causa di separazione che vede al centro l’assegno di mantenimento per i tre figli della coppia.

Striscia la Notizia ha consegnato a Totti il Tapiro d’Oro

Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro all’ex capitano della Roma, per le tensioni per la separazione e la vicenda dei Rolex spariti: era solo questione di tempo. «Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo», ha detto Valerio Staffelli all’ex calciatore. «Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi». Laconico Totti, che comunque non è mai stato noto per la parlantina: «Dici? Vediamo…».