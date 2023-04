Totti-Blasi, lei non chiede il mantenimento ma è lite sulla villa all’Eur

Continua la diatriba tra l’ex capitano della Roma Fracesco Totti e l’ex moglie Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nell’accordo di divorzio la showgirl non chiederebbe il mantenimento ma la mega-villa all’Eur e l’assegno per i figli.

Ilary Blasi non chiede il mantenimento a Totti

Nell’udienza più recente del 31 marzo scorso, i due ex coniugi non avrebbero trovato un giusto accordo che soddisfi le loro richieste. Ilary non avrebbe chiesto al giudice l’assegno di mantenimento per sé, anche perché il suo reddito non dovrebbe essere tanto distante da quello di lui. Come già appurato qualche tempo fa, il Pupone non avrebbe più un introito fisso, mentre la sua ex ha in programma il nuovo contratto da milioni di euro con Mediaset per L’Isola dei Famosi.

Per la recente udienza, la conduttrice e lo sportivo sono entrati alle 17.30 in tribunale di nascosto. Pare che a quell’ora non ci fosse nessuno, a parte gli uscieri. I due, insieme agli avvocati, si sono intrattenuti quattro ore, ma pare che lite principale sia stata sull’affidamento dei figli.

Scontro per villa all’Eur e l’assegno per i figli

Totti sembra non voler far spostare i suoi figli dall’enorme villa all’Eur in cui vivono ora insieme alla madre, ma non tollererebbe che con loro possa esserci anche Bastian Muller, il nuovo compagno di quest’ultima. A maggior ragione dopo che ha visto le recenti foto della figlia Isabel insieme a lui.

Per quanto riguarda i figli, entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto di Cristian, Chanel e Isabel e dovranno prendere insieme le decisioni più importanti che riguardano le loro vite. Ma dove vivranno i pargoli? Questo è ciò che vogliono sapere gli ex coniugi, nonché con quale dei due genitori si troveranno a dover vivere, scelta da cui dipenderà anche il loro assegno di mantenimento. E anche chi sarà costretto a lasciare la casa, visto che l’ipotesi di alternanza del calciatore e della conduttrice nella villa all’Eur sembra ormai stata accantonata.

Come stabilito dal giudice, fra trenta giorni i due dovranno comparire in aula per stabilire i primi provvedimenti provvisori. Gli avvocati, poi, potranno depositare ulteriori integrazioni alle memorie difensive e in seguito sarà aperta l’istruttoria alla causa.