Totti-Blasi, l’investigatore privato: «Ilary mi ha pagato 75 mila euro per spiarlo»

«Ho usato Gps, camere a infrarossi, droni e auto e moto civetta». Così l’investigatore privato Ezio Denti ha raccontato il suo ingaggio. Ilary Blasi avrebbe richiesto i suoi servizi per monitorare Noemi Bocchi. L’uomo era già stato assunto da Alena Seredova nella delicata vicenda con Gigi Buffon. Ilary avrebbe voluto da Denti prove del tradimento di Francesco Totti. Per i suoi servizi, l’investigatore privato avrebbe ricevuto un compenso di 75mila euro.

Totti Blasi, cosa ha detto l’investigatore

In un’intervista al settimanale Nuovo, Denti avrebbe fornito informazioni sugli strumenti utilizzati per spiare la Bocchi. Avrebbe fatto uso «(…) di una strumentazione sofisticata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro». L’investigatore avrebbe lavorato per la Blasi dal 22 aprile a fine luglio 2022. L’investigatore ha però dichiarato di non aver usato cimici. «Quelle possono essere posizionate soltanto dalla Polizia Giudiziaria o su mandato di una magistrato».

Sembra che per gli investigatori si tratti di lavoro di routine. «Succede, soprattutto se non si tratta di un’avventura. Nel caso di Totti mi sento di dire che è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che con Ilary ormai si era rotto qualcosa».

La storia tra Noemi Bocchi e Totti

Totti non si sarebbe mai accorto che la sua attuale compagna fosse spiata. Oltre a questo, in ballo tra Totti e Blasi non c’è solo l’investigatore privato. Le accuse sono continue. Si va dal furto di alcuni Rolex che sarebbero spariti dopo la separazione al pagamento della famosa vacanza in Tanzania avvenuta subito dopo i comunicati separati che annunciavano la fine del loro matrimonio.

Denti non ha però rivelato il risultato del suo lavoro. «Sono 25 anni che faccio questo lavoro, sono un professionista e anche se fossi io l’investigatore incaricato da Ilary Blasi, non posso rivelare nulla dei miei clienti, per una questione di segreto professionale» spiega.