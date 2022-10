Totti-Blasi, in tribunale il 14 ottobre per Rolex e borse

Primo round in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi. Appuntamento il 14 ottobre ma non per la separazione, bensì per una questione ad essa legata: i due si affronteranno in aula per l’ormai nota vicenda delle borse firmate che l’ex capitano della Roma avrebbe preso per convincere la moglie a restituirgli i Rolex che lei e il padre avrebbero portato via dalla cassetta di sicurezza in banca.

L’intervista di Totti e il video postato da Ilary su Instagram

L’avvocato della conduttrice Mediaset, Alessandro Simeone, ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. E il 14 ottobre, come racconta il Corriere della Sera, il giudice esaminerà il caso. Gli avvocati di Totti, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, intendono invece recuperare i preziosi orologi della bandiera giallorossa e presenteranno a breve un analogo ricorso per riaverli indietro.

In un’intervista al Corriere della Sera, Totti aveva raccontato di come, all’indomani della decisione di lasciarsi, l’ex moglie gli avesse sottratto l’intera collezione di orologi Rolex. In seguito, lui avrebbe “requisito” le borse firmate di Ilary, sperando poi in un equo scambio, mai avvenuto. Di recente Blasi ha postato una storia su Instagram, in cui si riprende mentre, davanti a un negozio Rolex nel centro di Roma, fa l’occhiolino all’obiettivo e mima il gesto dell’arraffare.

I due vivono da separati in casa nella villa all’Eur

In attesa di capire se e come verrà risolta la questione, di sicuro c’è che la vicenda sta assumendo contorni grotteschi e che la tensione è altissima tra gli ormai ex coniugi. Nessuno dei due ha infatti voluto abbandonare il tetto coniugale ed entrambi vivono ancora nella villa all’Eur con i figli, senza però incrociarsi mai. Nel fine settimana Totti si sposta invece a Roma Nord dalla nuova compagna, Noemi Bocchi, che fa la spola con Milano.

