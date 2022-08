Totti-Blasi, il gatto di Ilary smarrito sul lungomare di Sabaudia

Dopo un appello social in cui chiedeva aiuto ai suoi seguaci, Ilary Blasi ha annunciato di aver ritrovato il gatto Alfio, scomparso poche ore prima sul lungomare di Sabaudia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, attualmente in vacanza in Croazia, ha ringraziato in una storia la dottoressa Sangiorgio e la signora Alessandra.

Ilary Blasi: l’appello social ritrovare il gatto

«Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx». Così l’ex moglie di Francesco Totti aveva scritto su una storia Instagram appellandosi agli utenti del web affinché la aiutassero a trovare l’animale disperso sul litorale laziale. Nell’annuncio, Ilary aveva aggiunto anche un numero a cui far arrivare le segnalazioni di eventuali avvistamenti.

Caratterizzato dalla mancanza di pelo, il felino vive con lei da maggio 2021 e nelle ultime ore si era allontanato da casa. (Probabilmente) anche grazie all’annuncio social, in poche ore è stato ritrovato e riconsegnato a chi se ne sta prendendo cura in questi giorni. Dopo il Ferragosto nelle Marche, Ilary era infatti rientrata a Sabaudia per prendere la figlia Isabel, prima in vacanza con il padre, ma aveva lasciato subito l’Italia per raggiungere altri familiari e amici in Croazia. Qui, come documentato tramite foto e video, si sta godendo gli ultimi giorni di estate in barca.

Totti quando arrivò Alfio: «Tra un po’ esco io»

Stamattina la notizia del gatto, smarrito proprio nel luogo dove, nelle ultime settimane, si sarebbe consumato lo scontro coniugale con Totti. Il quale, in passato, aveva raccontato come la questione animali domestici avesse creato qualche attrito nella coppia. Prima di Alfio, la famiglia aveva infatti accolto un altro felino della stessa razza, Donna Paola, che la Blasi aveva portato in casa senza consultare l’ex marito.

Durante una diretta Instagram con Christian Vieri, costui aveva confessato: «Non ho parlato per giorni a mia moglie quando ha portato il gatto. Poi però te ne innamori, perché è una gatta affettuosissima». Invece, a proposito dell’ultimo arrivato, aveva affermato: «Tra un po’ esco io». E infatti..