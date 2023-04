Totti-Blasi, lui offre 15 mila euro per i figli: si litiga ancora sulla villa all’Eur

Alcune fonti vicine a Francesco Totti pare abbiano detto che il Pupone è disposto a offrire per il mantenimento mensile dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, circa 15 mila euro (tra i 12 e i 15).

La trattativa Totti-Blasi sul mantenimento dei figli e la villa all’Eur

Secondo quanto trapela, la trattativa tra gli ex coniugi sarebbe ancora tutta in salita. La showgirl non avrebbe accettato l’offerta dell’ex marito circa la somma proposta e continua così la battaglia in tribunale. Ilary Blasi, infatti, chiederebbe molti più soldi. Dal canto suo, l’ex calciatore della Roma non intende sborsare sborsare oltre.

Per quanto riguarda invece la famosa villa all’Eur, Ilary avrebbe già fatto cambiare la serratura dell’abitazione, di proprietà di entrambi, impedendo così a Totti di poter entrare. L’ex capitano, per poter varcare quella soglia, dovrà quindi suonare il campanello, ma probabilmente non si avvicinerà perché con Ilary e i figli vive anche il nuovo fidanzato della Blasi, Bastian Muller, che Totti vorrebbe fuori da quella casa.

Intanto Totti pare stia cercando una nuova casa a Roma, ma a Sud, per lui, la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi e i due figli di lei. L’appartamento di Roma Nord dove stanno non sarebbe adatto per gli spostamenti in città – troppo lontano inoltre, dai figli di lui.

Il mantenimento di Ilary

Proprio ieri era trapelata la notizia secondo cui Ilary avrebbe rinunciato al proprio mantenimento perché guadagnerebbe più dell’ex marito. La verità però è che l’attuale conduttrice de L’Isola dei Famosi non ne avrebbe il diritto.

I suoi redditi al momento sono troppo alti e quindi il mantenimento non le spetterebbe, in termini legali. Oltre al contratto con Mediaset, la showgirl avrebbe anche un sostanzioso patrimonio immobiliare costruito negli anni e più soldi sul conto corrente rispetto a quelli dell’ex marito che, a parte alcune sponsorizzazioni, non ha entrate fisse.