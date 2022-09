Totti-Blasi, la figlia Chanel pubblica su TikTok la canzone «Mi son fatto l’amante»

Chanel Totti su TikTok ha fatto riferimento alla storia dei suoi genitori? Sembrerebbe di sì, o almeno ne sono convinti i tanti utenti che la seguono sul popolare social network. La figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della presentatrice e show girl Ilary Blasi ha pubblicato un video utilizzando la famosa canzone del cantante neomelodico Natale Galletta Mi son fatto l’amante. Una scelta particolare in un momento complicato per la famiglia, con la separazione tra i suoi genitori finita sulle copertine di tanti giornali lungo tutto l’arco dell’estate.

Chanel Totti: solo un video o riferimenti ai genitori?

I follower di Chanel Totti si dividono tra chi la accusa di essere dalla parte del padre e chi vede soltanto una giovane ragazza che canta. La canzone, in ogni caso, fa espliciti riferimenti al tradimento. Chanel sceglie una frase in particolare: «Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere, e io come uno scemo ti ho sempre voluta». All’interno del brano di Natale Galletta, però, i riferimenti sono molti. «Mi sono fatto l’amante, una bionda attraente» è la frase più famosa, ma forse la più significativa è un’altra: «Mi dispiace per te ma è finita tra noi e sei stata tu a volere così».

Per i fan è il secondo riferimento ai genitori

I commenti sotto al video di Chanel sono stati tanti. C’è chi le scrive che «le colpe sono sempre di tutti e due, ci vorrebbe soltanto tanta umiltà ad ammetterlo» e chi le dice di stare «vicina a entrambi, il tempo le aggiusterà le cose». Altri invece, sottolineano come il presunto riferimento non sia il primo, ma il secondo. Qualche settimana fa, infatti, la figlia del duo Totti-Blasi avrebbe postato un video con un’altra canzone, Mujer di Icy Subzero, in cui c’è almeno una frase emblematica per la situazione dei genitori: «Se sei mia, mami, ti porto rispetto, anche se provo gusto ad essere scorretto, le cose che dici non hanno più effetto, hai rovinato un momento perfetto, uh ye, se sei mia mujer».