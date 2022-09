Totti-Blasi, l’avvocato di lei: «Mai esistiti messaggi erotici con terzi»

«La notizia è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi». A dirlo è l’avvocato che cura gli interessi di Ilary nella separazione tra Totti e Blasi. La notizia è, invece, quella secondo la quale la showgirl avrebbe inviato messaggi erotici ad altre persone. A riferirla era stato Roberto D’Agostino in televisione, dichiarando che: «Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza».

Totti, Blasi e i messaggi erotici: cosa dice l’avvocato

Secondo l’avvocato, la separazione tra Totti e Blasi non avrebbe bugie solo nella presenza dei messaggi erotici. Infatti, si era parlato di Rolex rubati al calciatore quando non era presente, oppure la circostanza in base alla quale sarebbe stata Ilary a tradire prima Totti.

In ogni caso, l’avvocato di lei si occupa di rispondere e di spedire tutto al mittente – come è giusto che sia – mentre proseguono le polemiche e i gossip sulla loro separazione. I due vivono separati in casa in una villa molto grande, quindi senza il rischio di incontrarsi, in attesa del tribunale e di capire come dividere il patrimonio della coppia. I gossip si sono alimentati dopo che i due si sono lasciati. Ilary aveva deciso di passare le vacanze fuori dal chiacchiericcio, tra Africa e Croazia, con i suoi figli.

Come ha reagito Ilary Blasi

Ilary non si è lasciata trascinare dalla polemica. Infatti, ha deciso di andare alla mostra d’arte di Andy Warhol alla galleria Vaccheria insieme all’amico coreografo Luca Tommassini e alla sorella Melory. Quindi, è ben lontana dai riflettori e dai paparazzi.

L’avvocato ha smentito completamente la notizia che parlerebbe di screenshot, ma non è ancora chiarissimo a cosa si stesse riferendo la showgirl quando dichiarò ai giornali che se avesse parlato avrebbe messo in difficoltà 50 famiglie.