Totti-Blasi, nessun accordo per il divorzio: sarà scontro in tribunale

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi non c’è nessun accordo di divorzio in vista: i due dovranno discutere della loro separazione direttamente in tribunale. La prima udienza è prevista il 14 marzo prossimo.

Totti-Blasi, le trattative e lo scontro in tribunale

Inutili le trattative che durano da mesi, la conferma è arrivata ieri: la coppia si troverà a discutere direttamente nel palazzo di giustizia Nella prima udienza ci sarà ancora spazio per il tentativo da parte del giudice di arrivare ad una conciliazione, ma sarà difficile che la situazione si risolva e si trovi un accordo.

I legali di entrambi avrebbero provato a percorrere ogni strada, cercando in tutti i modi una mediazione che però non è arrivata. Non si conosce quali siano ad oggi i rapporti tra Ilary e Francesco, anche se entrambi sembra abbiano ritrovato la serenità sentimentalmente.

I punti da stabilire nel divorzio

Tra i punti di discussione vi sarà l’assegnazione della villa dell’Eur (che non esclude la rinuncia dell’immobile da parte di Totti), in cui tutt’ora risiede Ilary Blasi con i tre figli dell’ex coppia, mentre rimane a Francesco Totti l’attico e superattico di Roma Nord che l’ex calciatore divide con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Sul tavolo anche la questione economica, con l’ex capitano della Roma che non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi ha dalla sua un contratto milionario come conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Sarà da stabilire anche l’affidamento dei figli. Pare che la piccola Isabel (di 6 anni) starà con la mamma, mentre per quelli più grandi non è così chiaro. Cristian e Chanel (17 anni e mezzo lui, quasi 16 lei) potrebbero infatti anche decidere di stare con il padre. Attualmente, poi, Totti starebbe trascorrendo una settimana bianca in montagna proprio insieme alle figlie. Ilary Blasi, invece, ha già portato a casa sua l’imprenditore tedesco Bastian Muller, il suo attuale compagno, per un pranzo di famiglia.