Totti-Blasi, il 14 marzo in tribunale inizia la causa per la separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno di nuovo, questa volta in tribunale. È in arrivo il processo che li vede impegnati dopo la loro separazione. Gli avvocati di entrambi comunque hanno già organizzato incontri segreti per evitare di andare in tribunale e lavorano dietro le quinte. Nel frattempo, i due hanno trascorso le prime vacanze da separati e con altre metà.

L’udienza Totti-Blasi il prossimo 14 marzo

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno già segnato una data importantissima nelle loro agende il 14 marzo 2023, la data fissata corrisponde alla prima udienza della separazione giudiziale della coppia. Se Totti e Blasi non dovessero trovare un accordo, la battaglia potrebbe durare tantissimo, fino a tre anni, inoltre sarebbe uno spreco di risorse estremo dal punto di vista economico. Entrambi gli avvocati sono sempre al lavoro per trovare un accordo pacifico, ma la trattativa si rivela complessa per i rispettivi «dispetti» dei Rolex e delle borse.

Tuttavia, in queste ore intense trattative per gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi, Antonio Conte e Alessandro Simeone, addirittura gli avvocati avrebbero organizzato riunioni segrete per evitare l’ipotesi di andare in tribunale il 14 marzo ma la soluzione amichevole sembra introvabile per la parte di entrambi la rotture in tribunale è inevitabile.

Le prime vacanze da separati

Mentre i rispettivi avvocati lavorano diplomaticamente per cercare di trovare una soluzione conveniente per tutte le parti in causa, nel frattempo Ilary Blasi e Francesco Totti fanno vite separate. Le vacanze di Natale li hanno visti in posti diversi. La conduttrice televisiva si è divertita tra cene eleganti e scatti sexy in Thailandia con la sua nuova fiamma tedesca Bastian Muller.

D’altra parte, l’ex capitano della Roma si è rilassato in una crociera ai Caraibi con i figli Cristian, Isabel e Chanel, e la nuova compagna Noemi Bocchi.