Totti, l’amico Alex Nuccetelli: «Con Noemi è rinato, Ilary si faccia un esame di coscienza»

«Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Posso riscontrare che Francesco ha avuto un periodo particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste e pensieroso del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto, è difficile estrapolare i suoi sentimenti. Soprattutto in relazione alla moglie, che ha rispettato. Io lo trovo così, molto attaccato alla famiglia». Così Alex Nuccetelli, amico di Totti, racconta il cambiamento del Capitano con Ilary e non solo in un’intervista al programma Rai I fatti vostri.

Totti e Ilary, parla un amico comune

Stando al racconto del body builder e pr romano, un anno e mezzo prima della rottura tra i due, lui stesso avrebbe presentato a Totti Noemi Bocchi in Sardegna e tra i due allora non ci sarebbe stato niente, anzi. La donna si sarebbe allontanata, perché il Pupone era un uomo sposato e con figli. I due si sono frequentati dopo che Totti era molto triste per la relazione con Ilary e in seguito a diverse feste con amici comuni.

«Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto» spiega il body builder. Infatti, proprio in quel momento, Nuccitelli avrebbe avuto dei contatti con Mediaset per dei reality. Nonostante fosse stato chiamato quattro volte, non se ne sarebbe mai fatto nulla.

La richiesta di un «esame di coscienza» per la showgirl

«Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano» conclude il body builder nella trasmissione condotta da Salvo Sottile. Il riferimento è a Ilary, che avrebbe accusato Totti in diversi modi.

Infatti, sembra che la conduttrice avrebbe fatto dei viaggi a spese del calciatore e sarebbero spariti alcuni Rolex dalla loro villa. C’è anche chi parla di tradimenti da parte della showgirl già prima dell’incontro di Totti con la Bocchi, come afferma Fabrizio Corona.