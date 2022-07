Il governo espropria le concessioni autostradali del gruppo Toto

Nemmeno Hugo Chávez. Neanche il dittatore venezuelano si sarebbe mai sognato di emanare un decreto come quello che Mario Draghi ha tirato fuori come un coniglio dal cilindro del prestigiatore, espropriando dalla sera alla mattina la concessione delle autostrade A24 e A25 a suo tempo assegnata con una gara europea a Strada dei Parchi, società del gruppo Toto. Per farlo il governo non solo ha utilizzato il contestato articolo 35 di una legge del 2019 scritta dopo la caduta del Ponte Morandi – articolo che era stato brandito mediaticamente per ben due anni dall’allora premier Giuseppe Conte contro Aspi in nome dei 42 morti di Genova, senza mai usarlo effettivamente – e questo nonostante che sulla Roma-L’Aquila non sia mai accaduto alcun incidente per mancate manutenzioni, ma ha predisposto delle modalità attuative militaresche da regime comunista.

Un caso di esproprio senza precedenti

Basta leggere le 7 pagine del decreto per accorgersi che si tratta di ben di peggio della rinazionalizzazione di una concessione che 20 anni fa fu messa sul mercato dopo due default di società controllate dall’Anas, soggetto che notoriamente non ha mai brillato per efficienza gestionale. E nelle cui mani vengono ora rimesse le due tratte autostradali abruzzesi. A Strada dei Parchi – che, si badi bene, non viene commissariata – sono espropriati tutti i ricavi ma lasciati interamente i costi e i debiti. Una modalità che non è mai stata riservata a nessuno, neppure alle attività riconducibili agli espropri di mafia. E quali sono le colpe che vengono attribuite ai gestori della A24 e A25? Il decreto parla di «gravi inadempienze», ma per certificarle non si va oltre il fatto che delle procure – per l’esattezza tutte quelle che hanno competenza sui territori sui quali le autostrade insistono, e che indagano contemporaneamente per le medesime ipotesi di reato – abbiano svolto delle indagini e in qualche caso chiesto dei rinvii a giudizio (peraltro non ancora validati da alcun gip). E questo senza che nessuna sentenza, neppure di primo grado, abbia mai condannato la concessionaria o i suoi amministratori. Evidentemente per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – il cui titolare Enrico Giovannini gira l’Italia per partecipare a convegni dove esalta il garantismo misto a sostenibilità mentre i treni portano ritardi insopportabili e gli aeroporti sono zeppi di passeggeri furiosi – la richiesta della pubblica accusa di rinvio a giudizio è già sinonimo di condanna passata in giudicato. Viceversa, le prove di carico ordinate da alcuni Tribunali abruzzesi a periti indipendenti hanno accertato senza ombra di dubbio che non sussiste alcun rischio per le infrastrutture autostradali e dunque non è in pericolo la sicurezza degli utenti, mentre una sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che tutti i lavori di manutenzione fin qui affidati in house erano e sono perfettamente legittimi.

Il gruppo Toto aveva già disdettato la concessione

Ma la cosa più strabiliante è che questo decreto arriva quasi due mesi dopo la formale rinuncia alla concessione da parte di Strada dei Parchi. La società del gruppo Toto, infatti, in data 12 maggio, aveva notificato al ministero delle Infrastrutture la propria scelta, maturata dopo la bocciatura da parte del Cipess dell’ennesimo Piano economico e finanziario (Pef) – cioè lo strumento per mettere in sicurezza l’infrastruttura dal rischio terremoti e adeguarla alle nuove normative europee e nazionali – e di fronte alla constatazione che pur essendo il Pef iniziale di Strada dei Parchi scaduto nel 2013, da allora nulla è mai stato deciso da parte degli otto ministri di sei diversi governi che si sono succeduti, nonostante 18 diverse proposte sviluppate da parte del concessionario, recependo indicazioni e parametri forniti dal concedente. Dunque, se i Toto avevano formalmente e pubblicamente già deciso di riconsegnare allo Stato le chiavi delle due autostrade, che bisogno c’era di fare un blitz che non era stato riservato, pur minacciandolo, ai tanto vituperati Benetton, cui al contrario sono stati dati ben 9 miliardi di buona uscita?

Una mossa politica per blandire lo scontento dei 5 Stelle

La spiegazione c’è, ed è tutta politica. Non è un caso, infatti, che il decreto – che era già stato scritto un mese fa ma rimesso subito nel cassetto su consiglio degli esperti giuridici di Palazzo Chigi che ne vedevano la impugnabilità – sia stato tirato fuori proprio il giorno dopo il vertice Draghi-Conte, nel corso del quale il capo dei 5 stelle ha rinfoderato l’ascia di guerra rinunciando a uscire dal governo. Ma nello stesso tempo ha chiesto al premier di concedergli qualche segno di discontinuità da offrire in pasto ai suoi peones. E non potendoglielo dare sul terreno delle armi per l’Ucraina, e nemmeno più di tanto su reddito di cittadinanza e superbonus, ecco la trovata geniale dell’esproprio ai Toto, che non a caso ha subito provocato reazioni di plauso da parte dei populisti grillini. «Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione», declamavano il Perozzi e il Melandri nell’indimenticabile Amici miei di Mario Monicelli. Solo che in quel caso si rideva, mentre qui per la genialata di Draghi e del suo fidato super consulente Francesco Giavazzi (che per 30 anni ha scritto sul Corriere della Sera miriadi di articoli sulla necessità di privatizzare tutto), c’è solo da piangere.