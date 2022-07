Toti: “Brunetta nano, io grasso. Ormai vince l’accusa da cortile”

“L’involgarimento del dibattito già c’era”. Con queste parole il governatore della Liguria Giovanni Toti commenta lo stato dell’arte nel centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre e dopo quanto confessato da Brunetta sul body shaming a Lucia Annunziata durante il programma di Rai Tre In mezz’ora in più. Secondo Toti, l’inasprimento dei toni è dovuto alla campagna elettorale con una temperatura esterna di 40 gradi – prima volta nella Storia della Repubblica – e all’“assenza di programmi”, che porterebbe alle “accuse da cortile”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Toti passa in rassegna diverse questioni e, dopo Brunetta, parla del clima che si sarebbe venuto a creare in Forza Italia dopo l’arrivo della Fascina come compagna di Berlusconi.

Toti su Brunetta: “Io grasso e non Brad Pitt”

Secondo Toti, quanto avvenuto a Brunetta non ha particolari precedenti. Infatti, anche il governatore della Liguria avrebbe ricevuto critiche per il suo peso. Toti dà poca importanza a questo fatto, perché si sarebbe trattato di un episodio “finito lì”. Per il governatore, invece, l’attacco fatto a Brunetta con tanto di canzone Il Giudice di De André sarebbe stato davvero troppo.

Infatti, Brunetta avrebbe sempre dichiarato di aver sofferto molto per il comportamento altrui in riferimento alla sua altezza, e all’interno del partito si sapeva. “Allora vederlo insultare perché ha lasciato il partito di cui ho condiviso i valori mi lascia perplesso” spiega Toti.

Toti: “Non è Berlusconi”

Secondo lui, non ci sarebbe stato Berlusconi dietro a questo attacco. Secondo il governatore sarebbe stata la Fascina ad attaccare e non avrebbe dovuto farlo. Non tanto perché è l’attuale fidanzata di Berlusconi, ma perché è una deputata di Forza Italia. Per Toti, anche il “Riposino in pace” in riferimento anche a Mariastella Gelmini sarebbe stato esagerato da parte sua. Sul suo futuro politico, Toti esclude di tornare nel partito di Berlusconi dopo il caso di Brunetta.

Infatti, il governatore ha fondato una sua forza politica tre anni fa. Invece, non esclude di unirsi con Calenda e non con Renzi, in quanto ritiene che il programma del primo sia condivisibile. Infine, il governatore si lamenta sulla caduta del Governo Draghi: “Sto qui a barcamenarmi in un casino che non ho fatto io, né condiviso: la caduta del governo”.