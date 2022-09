Toscana, addio alla regione rossa: Fratelli d’Italia sorpassa il PD

Anche nella regione rossa penetra inesorabilmente il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che adesso si contende il primato con il Pd.

Fratelli d’Italia in Toscana: boom clamoroso

In Toscana il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si contende il primato con il Pd. A un terzo dello scrutinio Fdi era infatti in testa intorno al 26,1% con il Pd che all’alba aveva raggiunto il 26,5%. Per la prima volta alle politiche, quella che insieme all’Emilia Romagna era la tradizionale “regione rossa” si colora di blu. Il centrodestra sfiora il 40%, il centrosinistra segue a distanza con poco più del 35%.

Nel complesso, il centrodestra in Toscana raggiunge il 38,5%, guadagnando 6 punti percentuali sul 2018. Il centrosinistra si ferma al 33,8%, contro il 34,2% di 5 anni fa. Intanto, il partito trainante della destra è Fratelli d’Italia, perché Lega e Forza Italia si attestano intorno al 5-6% guadagnando un ruolo da comprimari.

Nella coalizione di centrosinistra il rapporto di forze è simile. Il Pd prende tutto, mentre l’Alleanza Verdi Sinistra si ferma intorno al 5% e +Europa raccoglie circa il 3%. I Cinque Stelle invece conquistano il 10% delle preferenze e si pongono al terzo posto del podio.

I Parlamentari eletti in Toscana

Alla Camera sei seggi toscani andranno al centrodestra, due al centrosinistra mentre il seggio di Livorno è conteso tra Andrea Romano del Pd, deputato uscente, e Chiara Tenerini. «Noi come partito siamo andati come vedete. Ci sarà modo di analizzare il come e il perché. Il centrodestra vince, governerà e noi ci saremo», ha commentato il deputato del Carroccio Claudio Borghi su Twitter.

Sconfitto duramente invece l’ex presidente della Regione Enrico Rossi, battuto nel collegio Siena-Grosseto alla Camera da Fabrizio Rossi del centrodestra. «Ringrazio tutti coloro che hanno fatto con me la campagna elettorale nel collegio di Siena Grosseto. Abbiamo perso ma abbiamo anche costruito molti rapporti che dobbiamo coltivare per tornare a vincere», ha scritto su Facebook il candidato.

E poi ancora: «Le elezioni sono andate davvero male. Stravince la destra di Meloni e insieme a lei tutto il centrodestra.Molti non sono andati a votare: il 36%. Per il Pd è una catastrofe. Invece, risale il M5stelle. Quello che verrà deve essere il tempo dell’opposizione e della ricostruzione di una sinistra vera, democratica e sociale».